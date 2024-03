Vodafone ha monopolizzato MARZO con le Silver da 200 GIGA

Vodafone continua ogni giorno a battere la concorrenza con le sue offerte migliori e lo fa senza troppi problemi. Il gestore di telefonia mobile e fissa sta battendo soprattutto con le sue promozioni dedicate agli smartphone. L’obiettivo è replicare quanto fatto durante la parte finale del 2023 quando moltissimi utenti hanno scelto di rientrare grazie ai vantaggi offerti.

Molto probabilmente succederà anche adesso, come del resto è accaduto anche nei primi due mesi del 2024. Il merito è da attribuire al ritorno di due offerte in particolare ma soprattutto ai loro contenuti e ai prezzi di vendita mensili. Ovviamente non è da biasimare la qualità di rete, che nel caso di Vodafone rappresenta un vero punto di forza essendo quella più performante in Europa. Attualmente sul sito ufficiale ci sono poche indicazioni, ma esistono delle offerte Silver che sono state create appositamente per chi proviene da determinati gestori.

Vodafone distrugge la concorrenza con tante nuove offerte interessanti: ecco quali sono le migliori

Sono diverse le soluzioni che stanno stupendo gli utenti nell’ultimo periodo per quanto riguarda la telefonia mobile. Vodafone risulta in prima linea in questo caso con le sue opportunità più grandi, quelle che riguardano la gamma Silver. Effettivamente basta avere a disposizione minuti, messaggi e giga per essere felici ma quando c’è la qualità di rete è tutta un’altra cosa. Questo almeno è ciò che riferiscono gli utenti che si esprimono sul web, molti dei quali hanno scelto di rientrare in Vodafone.

Secondo quanto riportato, la prima delle due Silver consente di avere ogni ogni mese minuti senza limiti verso chiunque e messaggi senza limiti verso chiunque con 100 giga in 4G per 7,99 € al mese. La seconda offerta, appartenente alla stessa gamma, non si tira indietro e permette di avere minuti e messaggi illimitati e anche 150 giga in 4G. Il prezzo sarà di 9,99 € al mese.

C’è poi anche un altro grande vantaggio che potrebbe interessare diverse persone, ovvero avere 50 giga in più tutti i mesi. Stando a quanto riportato, chi sottoscrive il servizio di ricarica automatica denominato SmartPay, può avere questo regalo mensilmente.