Vodafone, a Marzo hai accesso a promo per la casa con pochissimi euro

Vodafone si conferma un punto di riferimento per chi cerca soluzioni di connettività domestica affidabili, flessibili e all'avanguardia, con il valore aggiunto di promozioni e vantaggi esclusivi per i clienti.

Vodafone, nota per la sua solida presenza nel mercato italiano sia nel settore mobile che in quello della connettività domestica, continua a rinnovare la propria offerta con soluzioni Internet casa all’avanguardia. Grazie a un costante impegno nell’espansione e nell’aggiornamento della propria rete, l’operatore riesce a coprire una vasta gamma di esigenze con tecnologie che spaziano dall’ADSL alla fibra ottica, garantendo connessioni ad altissima velocità.

Vodafone: il buono spesa da 100 euro e non solo

Nel mese di marzo 2023, Vodafone ha messo in campo una serie di promozioni dedicate agli utenti interessati a combinare i vantaggi della propria rete mobile con quelli di un abbonamento fisso. Tra le iniziative promozionali spicca un omaggio, generalmente un buono spesa da 100€, offerto ai nuovi clienti in occasioni particolari, testimonianza dell’approccio orientato al cliente e alla soddisfazione delle sue necessità.

Tra le varie proposte di Vodafone per la connessione domestica, troviamo diverse opzioni che spaziano in termini di servizi e costi, ognuna pensata per adattarsi a specifiche necessità e preferenze. La più economica, Vodafone Internet Unlimited, a partire da 24,90€ al mese, offre telefonate nazionali illimitate e Internet fino a 2,5 Gbps, con inclusa una SIM dati. Quest’offerta si rivela particolarmente vantaggiosa per i clienti mobili Vodafone, che possono godere di un prezzo ridotto e di giga illimitati gratis per la loro linea mobile.

L’offerta Internet Unlimited V-Max, invece, a 32,90€ al mese, rappresenta la scelta ideale per chi cerca una soluzione più completa, aggiungendo ai benefici dell’offerta standard un servizio avanzato di protezione dalla rete e un extender WiFi per ottimizzare la copertura domestica.

Per le famiglie, il Vodafone Family Plan a 34,90€ al mese unisce i vantaggi della linea fissa con quelli di una SIM 5G, offrendo una soluzione all-inclusive che soddisfa contemporaneamente le esigenze di connessione domestica e mobile.

La soluzione Vodafone Casa Wireless+ 5G, offerta a 24,90€ al mese, è pensata per chi si trova in aree meno servite dalla fibra, garantendo comunque prestazioni elevate grazie alla tecnologia 5G. Infine, per chi predilige la semplicità, c’è Vodafone Tutto Facile Fisso a 18,90€ al mese, che include chiamate illimitate e un telefono fisso con segreteria telefonica.

In un panorama di offerte in continua evoluzione, Vodafone si conferma un punto di riferimento per chi cerca soluzioni di connettività domestica affidabili, flessibili e all’avanguardia, con il valore aggiunto di promozioni e vantaggi esclusivi per i clienti già fedeli alla rete mobile dell’operatore.