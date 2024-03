CMF, il sub-brand di Nothing, ha fatto il suo annuncio tanto atteso il 5 marzo, rivelando il lancio di due nuovi prodotti rivoluzionari: Buds e Neckband Pro. In meno di un anno, CMF by Nothing ha ridefinito gli standard del design e della qualità, dimostrando che l’eccellenza non è riservata solo al settore premium. Questo annuncio è la continuazione della visione di Nothing di portare esperienze di alto livello a un pubblico più ampio.

Bassi profondi e note cristalline

Il primo dispositivo presentato è il Neckband Pro, che si distingue come il primo dispositivo ANC ibrido da 50 dB nella sua categoria. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore di questo livello è un vero pioniere, elevando l’esperienza d’ascolto a nuove vette. Ma la vera stella di questo spettacolo è rappresentata dai Buds, che vantano la miglior cancellazione attiva del rumore nella categoria di prezzo di riferimento, con una profondità di 42 dB e una banda larga fino a 2900 Hz.

I CMF Buds sono dotati di driver in biofibra da 12,4 mm che garantiscono un panorama sonoro eccezionale, dai bassi profondi alle note medie bilanciate e agli alti eterei. La tecnologia Ultra Bass 2.0, unita alla correzione brevettata Dirac OpteoTM, offre un’esperienza audio ottimale, con cinque diverse impostazioni di equalizzazione per adattarsi a vari stili musicali con un solo tocco.

La batteria potente di Buds e Neckband Pro

La batteria è un altro punto di forza di entrambi i dispositivi. Con una singola carica, i Buds offrono fino a 8 ore di ascolto ininterrotto, mentre l’uso con la custodia di ricarica può estendere la durata della riproduzione a 35,5 ore. Un rapido boost di dieci minuti consente agli utenti di godere di 6,5 ore di autonomia. Nel caso del Neckband Pro, la massiccia batteria da 220 mAh offre una straordinaria durata della batteria, consentendo agli utenti di sperimentare fino a 37 ore di riproduzione ininterrotta o di ricaricare rapidamente per 10 minuti e ascoltare per 18 ore, con ANC disattivato.

Il Neckband Pro si distingue anche per la sua versatilità. Dotato di un intuitivo Smart Dial 3-in-1, permette di regolare il volume, riprodurre, mettere in pausa o saltare le tracce, oltre a controllare la cancellazione attiva del rumore con una rapida rotazione o pressione. La resistenza all’acqua, al sudore e alla polvere con grado di protezione IP55 lo rende adatto a qualsiasi tipo di allenamento, sia al chiuso che all’aperto, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

CMF, accessibilità e prestazioni senza compromessi

In termini di disponibilità e prezzi, i Buds saranno in vendita su Amazon.it a partire da €39, con preordini che inizieranno il 12 marzo e le vendite effettive dal 18 marzo. Allo stesso tempo, il Neckband Pro sarà disponibile esclusivamente in India, con la possibilità di arrivare sul mercato europeo nei mesi successivi, al prezzo competitivo di €35.

Questo annuncio segna un altro capitolo di successo per Nothing e il suo sub-brand CMF. La loro dedizione a offrire prodotti di alta qualità, innovazione e design all’avanguardia sta chiaramente pagando, come dimostrato dalle risposte entusiastiche ai loro prodotti di prima generazione. Con Buds e Neckband Pro, Nothing continua a dimostrare che l’esperienza di audio di alta qualità può essere accessibile a tutti, rafforzando ulteriormente la loro posizione nel mercato tecnologico. Non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserva il futuro e come Nothing continuerà a stupire e innovare nel mondo della tecnologia.