Gli aerotaxi sono ormai sempre più pubblicizzati anche perché offrirebbero una via alternativa al traffico delle città e velocizzando il trasporto pubblico; questi aerotaxi sono dei velivoli elettrici, chiamati eVTOL, in grado di atterrare e decollare in verticale. Il loro utilizzo è stato approvato adesso anche in Europa, per cui nel giro ti qualche tempo potremo vedere dei velivoli eVTOL che sorvolano i cieli della città.

Inizialmente il consenso è arrivato dalla Germania che ha deciso di produrre questi tipi di veicoli sul suo territorio per cercare di accelerare il più possibile il trasporto e il movimento nelle città maggiormente abitate, riducendo anche il traffico urbano. L’ accordo è stato deciso insieme a Volocopter facendo in modo che l’ azienda si possa organizzare per la produzione di massa dei eVTOL.

Aerotaxi, la loro produzione è sempre più vicina

Gli aerotaxi sono stati prodotti e pubblicizzati inizialmente, negli Stati Uniti dimostrando come questi velivoli siano molto affidabili per il trasporto pubblico anche con qualche volo di prova pratico. Dal momento che di è capito che un trasporto del genere era possibile in Europa si sono attivati subito gli esponenti principali in fatto di mobilità decidendo anche che per i Giochi Olimpici di Parigi sarà garantito il trasporto pubblico con aerotaxi. In Germania invece, la produzione di eVTOL potrebbe passare da una produzione per soli prototipi ad una produzione a livello industriale.

Per rassicurare tutta la popolazione ci ha pensato l’ Agenzia dell’ Unione europea per la sicurezza aerea che ha definito gli aerotaxi un veicolo sicuro e quindi adatto al trasporto pubblico. Per cui questo servizio è sempre più vicino e sarà un grande cambiamento dato che garantirà un trasporto veloce, sicuro ed efficiente ma anche quel tipo di novità che serve a delle città sempre più affollate e dove spostarsi velocemente è diventato un problema.