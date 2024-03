Molte ormai sono al giorno d’oggi le piattaforme che ci riforniscono di informazioni giornalmente, la quale azione molto importante. Numerose sono le persone che vogliono essere costantemente aggiornate su quello che ci accade giornalmente e una soluzione a questa richiesta può essere Google Alert.

Piattaforma fantastica che può essere portata con se su ogni dispositivo, non lascerà sicuramente sgattaiolare nessuna informazione giornalmente.

Google Alert, come funziona?

Come già detto prima, molto importante al giorno d’oggi è l’informazione ed oggi essa corre molto veloce. Accadono molte cose in tutto il mondo e se siete appassionati di qualcosa e non volete perdervi niente basta contare su Google Alert. Servizio che si può reperire sulla rete, il quale vi invierà automaticamente tutte le notizie legate all’argomento in questione.

Questo invio di informazioni arriverà direttamente sulla email che avete indicato, sulla quale arriveranno le ultime notizie del giorno stesso riguardo un argomento favorito. Questo argomento viene direttamente selezionato come favorito così può essere preso in rilievo. Grazie a Google Alert potrete risparmiare molto tempo senza andare direttamente sulla barra di ricerca e impiegare molto tempo a cercare una informazione attendibile e che rispecchi i vostri gusti. Questo lo fa direttamente il servizio offerto.

Per effettuare il tutto basta andare sulla pagina principale di Google Alert e inserire una parola chiave e attendere l’arrivo delle informazioni sulla propria email.

Come attivare questo servizio?

Per attivare Google Alert servirà necessariamente un email di Google. In seguito toccherà accedere alla pagina principale del sevizio. Poi successivamente nel campo Crea un pulsante di avviso, in alto sullo schermo bisogna inserire la parola chiave dell’argomento in questione. Poi andate su Mostra opzione del menù e lì si possono modificare tutte le impostazioni che attraggono il vostro interesse. Inoltre si può indicare la frequenza degli avvisi a vostro piacere e anche le fonti da controllare.

Va poi inserita la lingua preferita e le regioni dove volete trarre informazioni andando su Italia, altri Paesi o Tutte le regioni. Per l’arrivo delle notizie da Google Alert potete indicare nella sezione Invia tramite se riceverle sulla email o creare un feed RSS su cui tenervi informati. Alla fine della personalizzazione andare su il testo Crea avviso. Normalmente questo avviso da voi creato potrà essere poi successivamente rimodificato basta solo ritornare sulla pagina principale di Google Alert e modificarlo, per tenervi sempre al passo con le informazioni.