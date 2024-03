iOS 17.4 porta con se il sideloading: ma quindi cosa cambia ?

Apple in Europa per adeguarsi al Digital Market Act ha dovuto necessariamente attivare il sideloading su iOS, vediamo nel pratico cosa cambia per gli utenti

Ebbene dopo una lunghissima attesa Apple ha finalmente reso disponibile il nuovo update di iOS portandolo così alla versione 17.4, una versione molto particolare dal momento che, a causa dell’obbligo di uniformarsi al Digital Market Act, introduce il tanto discusso e contestato da Apple, sideloading.

Tale funzionalità apre letteralmente il sistema operativo, infatti per gli utenti europei ora sarà possibile installare applicazioni di terze parti direttamente da store di terze parti e non più solo dall’App Store, un cambiamento epocale se pensiamo che Apple da sempre ha tenuto a mantenere il proprio device chiuso e protetto nelle mura del suo store, cosa che però è stata ritenuta illegittima dalla Commissione Europa che ha obbligato il colosso della mela a rivedere le proprie politiche.

Ma al netto ora cosa cambia per gli utenti ? In teoria cambia tutto ma nel pratico non cambia nulla, o quasi.

A vostra discrezione

Il sideloading consente di installare app da store di terze parti, di conseguenza verrebbe da pensare che iPhone essendo più open possa essere anche meno sicuro, ma non è così, la scelta rimane vostra, se decidete di non usare store esterni, tutto resterà esattamente uguale a prima, non noterete nessuna differenza, in quanto appunto non è cambiato nulla nella struttura di iOS.

Attenzione però, se doveste invece sfruttare tale possibilità, Apple ha dichiarato che il sideloading funziona per gli ID Apple registrati in Europa e che si trovano fisicamente in Europa, se doveste spostarvi all’estero come ad esempio in USA, allora le app installate da store esterni smetteranno di aggiornarsi e non potrete installarne altre finchè non sarete nuovamente sul suolo Europeo, i paesi aderenti sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.