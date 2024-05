Dopo un lungo periodo di distribuzione Nintendo Switch inizia a imboccare il percorso diretto verso il pensionamento, la console Nintendo lascerà spazio ovviamente alla sua versione successiva che molto semplicemente prenderà il nome di Switch 2, console per la quale nell’ultimo mese si sono spesi tantissimi rumors che ne hanno annunciato letteralmente ogni dettaglio, dal display che in tutta probabilità sarà da 8 pollici e che arriverà prima in una variante LCD e poi in una OLED a posteriori.

Altri rumors hanno spiegato poi che i due Joy Con saranno connessi al corpo principale della console non più tramite binario bensì tramite un attacco magnetico a scatto.

Ovviamente poi il tema caldo è stato quello inerente il possibile periodo di arrivo della console, in molti avevano auspicato un lancio rapido a fine anno per sfruttare l’hype natalizio per aumentare le vendite, senza trovare però un reale riscontro, fino ad ora però, ora infatti è stata proprio Nintendo a rilasciare la tanto attesa dichiarazione.

La dichiarazione che apre tutto

Come riportato da IGN US, infatti, Nintendo ha dichiarato che Switch 2 non uscirà prima di aprile 2025, a suggerirlo è stato proprio il presidente Furukawa, parlando di una proiezione finanziaria.

La news arriva da una sessione di domande e risposte con gli investitori, in cui il presidente Shuntaro Furukawa ha attestato che le previsioni diffuse non includono le vendite della nuova console, dal momento che tra l’altro le vendite di Switch non danno segno di calo, dunque al netto la necessità di fare un passo avanti non sussiste.

Dal momento che l’anno fiscale per Nintendo dura fino al 31 Marzo 2025, fino a quel giorno Nintendo Switch 2 in tutta probabilità non arriverà sul mercato, il massimo a cui potremo puntare sarà solo poter vedere la console che verrà comunque presentata prima della scadenza dell’anno fiscale in corso, per toccarla con mano servirà attendere.