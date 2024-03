Apple Vision Pro: la corsa verso una versione Low Cost

Mentre noi europei attendiamo con trepidazione l’arrivo di Apple Vision Pro, una nuova voce dal web alimenta le speranze di una versione più accessibile del computer spaziale di Cupertino, prevista per il 2025.

Da notizie provenienti da un rapporto recente, la Apple si sta adoperando per accelerare la ricerca e lo sviluppo di Vision Pro con l’obiettivo di ridurne significativamente il prezzo del display e delle componenti, fino al 50%. All’interno del team di sviluppo, si stanno valutando attentamente opzioni come l’adozione di uno schermo con specifiche meno esigenti rispetto alla versione di alta gamma e l’utilizzo di un chipset per iPhone anziché quello per Mac. L’obiettivo è chiaro: rendere il prodotto più accessibile sia in termini di prestazioni che di costo.

Il costo elevati dell’Apple Vision Pro potrebbe davvero essere diminuito?

Un ostacolo cruciale in questo processo è rappresentato dalla complessa gestione della fornitura del display. Attualmente, Sony è l’unico fornitore di pannelli micro-OLED per l’Apple Vision Pro e si presume stia operando al massimo delle proprie capacità per soddisfare la domanda. Per garantire un approvvigionamento più robusto, tuttavia, la Apple sta valutando l’aggiunta di altri partner come SeeYa e BOE.

In termini di prezzo, una riduzione del 50% potrebbe portare il costo della versione economica di Apple Vision Pro a circa 1499 Dollari, rispetto ai 3499 Dollari della variante top di gamma. Pur rimanendo un investimento considerevole, questa riduzione potrebbe rendere il dispositivo più accessibile a una fascia più ampia di consumatori. Non ci si aspettava di certo che scendesse sotto il migliaio di dollari data la tecnologia in uso.

L’introduzione di una versione low cost potrebbe aprire nuove prospettive nel mercato della tecnologia spaziale, ampliando la base di utenti e stimolando l’innovazione. C’è ancora da aspettare come la Apple affronterà le sfide tecniche e di mercato per rendere questo ambizioso progetto una realtà accessibile a tutti.

Se da un lato l’arrivo di Apple Vision Pro in Europa è atteso con ansia, l’idea di una versione low cost apre interessanti possibilità per il futuro della tecnologia spaziale e per la democratizzazione dell’accesso a queste tecnologie avanzate.