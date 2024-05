Truffa, come scoprire un messaggio phishing e il nuovo pericolo

Ancora una volta la truffa del giorno sta girando tra gli utenti. Più persone si sono ritrovate a fronteggiare un tentativo di phishing molto pericoloso che si articola tramite una semplice e-mail. In basso ci sono tutte le informazioni ed anche il messaggio incollato, chiaramente senza link truffa.

La truffa gira con questo testo: è così che rubano dati e soldi agli utenti

Le righe che potete scorrere in basso appartengono ad un messaggio che è stato additato da molti come attendibile. Purtroppo sono tante le persone che ci hanno creduto, dando dunque adito alla truffa di poter attecchire sulla loro inesperienza. Come si può vedere, i truffatori tentano di far credere ai poveri malcapitati di essere una ragazza, più precisamente “una studentessa”.

L’obiettivo è portarli ad iscriversi ad un sito di incontri che però in realtà non esiste. Nel tentativo di incontrare la ragazza, di cui gli utenti ricevono anche una foto, finiscono per cascare nella truffa. Da diversi giorni non si parla d’altro: purtroppo la mail sta girando all’impazzata. Eccola qui:

“Salve, sono una studentessa del 2° anno. Sono qui per incontrare qualcuno che possa soddisfare i miei bisogni sessuali.

Possiamo semplicemente metterci alla prova a vicenda e vedere dove porta. Sono una persona assolutamente aperta.

Mi chiamo Giulia e non ho assolutamente tempo per prendermi una pausa dal lavoro e tutto ciò che voglio da te è sesso senza alcun obbligo. Puoi venire da me e lo faremo.

Se sei sposato o hai una ragazza, questo non sarà un problema, nessuno saprà cosa facciamo la sera =)“.

L’unica cosa da fare in questi casi è assolutamente evitare di diffondere il messaggio, lasciando che resti nella posta indesiderata o magari cancellandolo. La truffa sta girando soprattutto tra coloro che realmente usano un sito di incontri, per cui bisogna tenere dritte le antenne.