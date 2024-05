Ci stiamo avvicinando alla Festa della Mamma e, per questa occasione, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno proponendo svariate iniziative. L’operatore telefonico virtuale CoopVoce, in particolare, ha deciso di fare una bella sorpresa ai suoi nuovi clienti, regalando per ben tre mesi una delle sue super offerte. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 200. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce regala per tre mesi CoopVoce Evo 200 per la Festa della Mamma

A partire dal 9 maggio l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di fare un bel regali ai suoi nuovi clienti per la Festa della Mamma. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di offrire gratuitamente e senza costi extra per tre mesi la sua super offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 200.

La promozione, in particolare, è rivolta a tutti i nuovi clienti CoopVoce che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Con la promo, gli utenti non pagheranno quindi per tre mesi il costo dell’offerta e non dovranno pagare nemmeno il costo di attivazione. Gli utenti interessati potranno usufruire di questa promozione per qualche altro giorno, ovvero fino al prossimo 13 maggio 2024.

CoopVoce Evo 200 è una delle super offerte di rete mobile messe a disposizione dall’operatore virtuale. Nello specifico, include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati validi per navigare senza pensieri. Nel bundle dell’offerta, sono poi inclusi fino a 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Tutto questo ad un costo per il rinnovo pari a 9,90 euro al mese.

Sul sito ufficiale dell’operatore, sono comunque sempre disponibili all’attivazione altrettante offerte di rete mobile. Una di queste è CoopVoce Evo 30. Quest’ultima include ogni mese fino a 30 GB di traffico dati ad un costo di soli 5,90 euro al mese.