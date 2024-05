Un’importante collaborazione è stata annunciata tra due giganti dell’innovazione tecnologica, Samsung e IBM. Lo scopo di questa partnership è migliorare la sicurezza dei dispositivi mobili utilizzati dalle aziende. Un obiettivo molto importante nell’era digitale in cui la protezione dei dati sensibili è prioritaria. Dunque una consolidata esperienza nel settore unita al lavoro di uno dei più grandi leader nel campo della protezione informatica si prepara ad offrire soluzioni all’avanguardia ai clienti enterprise.

Samsung e IBN, uno scopo in comune

La partnership si concentra sull’integrazione di due soluzioni decisamente all’avanguardia. Stiamo parlando di Samsung Knox e IBM Security QRadar Suite. Questa sinergia permetterà ai Security Operations Center (SOC) che utilizzano QRadar Suite di accedere direttamente ai dati di intelligence provenienti dagli smartphone e tablet Galaxy. Ciò consentirà loro di avere una maggiore visibilità sulle minacce. Ma anche di migliorare la capacità di risposta agli incidenti e prevenire potenziali attacchi in modo proattivo. L’obiettivo principale è quello di aiutare le aziende a mitigare i rischi legati alla sicurezza informatica. Adottando un approccio più efficiente nella gestione della salvaguardia dei device mobili aziendali. Grazie a questa integrazione, sarà possibile identificare e neutralizzare gli attacchi prima che possano danneggiare i propri sistemi. Proteggendo così i dati sensibili e raggiungere più alti livelli di protezione in generale.

Si prevede che questa soluzione sia disponibile entro la fine dell’anno per i clienti enterprise di Samsung, offrendo loro un’opportunità preziosa per rafforzare la sicurezza dei loro ambienti digitali e proteggere la loro reputazione gli asset aziendali. Ci si aspetta che tali progetti presentati siano all’altezza delle aspettative. Ma soprattutto che riescano ad arrestare finalmente i recenti episodi di hacking e minacce informatiche che stanno aumentando in maniera esponenziale con il trascorrere degli anni. Del resto la nascita di tecnologie più complesse rappresenta un’arma a doppio taglio. In quanto producono si vantaggi generali ma rafforzano anche le tecniche e le strategie di inganno dei malintenzionati. Rendendo le loro attività più difficili da riconoscere.