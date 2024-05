Kena Mobile, con 4,99 € potete avere 100 giga al mese

Il tempo ha insegnato al pubblico spesso pronto a cambiare provider che tra i migliori c’è il nome di Kena Mobile. L’azienda riesce a mettere sul campo sempre le migliori opportunità, soprattutto quando si tratta di risparmiare avendo tutto.

La buona volontà del provider nel recuperare utenti si è vista già durante la fine del 2023 con una serie di opportunità, le quali hanno battuto nettamente la concorrenza. Riuscire a tenere il timone in un mare in tempesta come quello dei gestori mobili attualmente è difficile, ma un provider navigato come Kena Mobile non può che farlo agevolmente. In questo momento sono disponibili più soluzioni mobili di rilievo, tutte appartenenti alla sua scuderia.

Kena Mobile, costa solo 5,99 € la promo con 100 giga in 4G

Ogni gestore che si rispetti riesce ad avere nel suo organigramma di offerte mobili una soluzione che può sbaragliare la concorrenza. Sotto questo profilo, Kena Mobile non può mai restare sprovvista, in quanto l’azienda dispone mensilmente il ritorno di un’offerta del passato. Oggi però c’è qualcosa di nuovo che può essere raggiunto peraltro solo con un link di invito che vi lasciamo proprio qui. Si tratta della nuova offerta Flash, una soluzione che mensilmente ha un costo di soli 4,99 € per sempre.

La scelta degli utenti ricade sempre sulle offerte che sono complete, talvolta anche sacrificando il prezzo. È chiaro che di fronte ad un costo così contenuto tutto diventa più semplice, anche perché Kena Mobile mette ogni cosa a disposizione. In primis si parte con minuti senza limiti che sono utili per telefonare davvero tutti senza distinzioni. A seguire ci sono 200 SMS da inviare ad ogni numero e infine 100 giga in 4G per la navigazione.

Almeno per il momento non ci sono costi di attivazione da pagare e c’è una sicurezza su tutte: il prezzo di questa promo mobile durerà per sempre.