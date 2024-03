Molte volte, ci troviamo a fronteggiare l’attivazione involontaria di servizi a pagamento sul nostro telefono TIM, causando spese indesiderate e fastidiose.

Fortunatamente però, ci sono modi semplici e rapidi per disattivarli e evitare ulteriori addebiti non necessari. In questo articolo, esploreremo diversi metodi per liberarsi da questi servizi e bloccarli definitivamente per una tranquilla esperienza con TIM.

I servizi a pagamento, noti anche come “servizi a contenuto“, offrono varie funzionalità tramite SMS o MMS, come notizie, giochi e informazioni, una volta attivati. È piuttosto comune attivarli accidentalmente o senza rendersene conto, scoprendo la spesa solo al momento dell’addebito mensile.

Disattivazione tramite app TIM

L’applicazione MyTIM si rivela uno strumento efficace per gestire e disattivare i servizi a pagamento TIM. Basta aprire l’app, accedere all’area MyTIM e selezionare l’opzione relativa ai servizi a contenuto. Da lì, è possibile individuare i servizi attivi e disattivarli con un semplice tocco.

Una procedura simile è disponibile anche sul sito web di TIM. Accedendo all’area MyTIM, si può facilmente navigare fino alla sezione dei servizi a contenuto e disattivarli con pochi clic, offrendo un’alternativa comoda per coloro che preferiscono gestire le loro impostazioni tramite il web anziché tramite un’app.

Assistenza telefonica e in negozio

Per coloro che preferiscono assistenza diretta, è possibile chiamare il 119 e parlare con un operatore TIM per disattivare tali servizi a pagamento. Allo stesso modo, è possibile recarsi presso un negozio dell’operatore telefonico, dove un addetto sarà disponibile ad assistere con la disattivazione dei servizi indesiderati.

Per evitare future attivazioni accidentali, è consigliabile bloccare definitivamente i servizi a pagamento. Utilizzando l’app MyTIM, è possibile attivare il blocco permanente dei servizi a contenuto con pochi semplici passaggi. Questo garantisce una tranquillità duratura senza il rischio di addebiti imprevisti.

Il blocco dei servizi a pagamento può anche essere richiesto inviando un SMS al 119 con la scritta “blocco servizi VAS” o “barring SMS

Insomma in poche parole, disattivare e bloccare i servizi a pagamento con TIM è un processo semplice e accessibile a tutti. Ad ogni modo prestare attenzione e agire prontamente in caso di attivazioni accidentali è la chiave per evitare spese inutili e mantenere il controllo sulle proprie impostazioni e abbonamenti.