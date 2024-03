Gli altoparlanti, o meglio definiti speaker bluetooth, sono indubbiamente dispositivi molto richiesti dal pubblico, per la loro capacità di garantire una buona resa audio in mobilità. Uno dei brand migliori in circolazione resta senza ombra di dubbio Bose, data la grande richiesta è chiaro che il prezzo è leggermente superiore al normale, fermo restando essere comunque di qualità superiore alla maggior parte dei prodotti in commercio.

Il modello di cui vi parliamo oggi è Soundlink Flex, un diffusore wireless completamente impermeabile, pensato appositamente per essere utilizzato in esterno, anche se non può essere immerso in acqua, è importante ricordarlo. E’ perfettamente compatibile con la maggior parte dei dispositivi, e sistemi operativi, permettendo comunque il collegamento diretto tramite il bluetooth di ultima generazione.

Altoparlante bluetooth: ottima offerta speciale

Risparmiare sull’acquisto dell’altoparlante bluetooth di casa Bose è decisamente più semplice di quanto pensiate, infatti ad oggi la SoundLink Flex è disponibile in forte sconto su Amazon. Il prezzo di listino sarebbe di 169,95 euro, ma proprio in questi giorni è stato fortemente ridotto del 29%, sino a raggiungere il valore finale di soli 119,99 euro.

Come vi abbiamo anticipato, il prodotto ha certificazione di impermeabilità IP67, in questo modo si è sicuri di poterlo utilizzare senza problemi in un qualsiasi ambiente, anche con l’eventuale rischio di bagnarlo. Da notare, inoltre, che non teme i raggi ultravioletti del sole o la corrosione, ciò sta a significare che non si scolorerà in alcun modo. La batteria è ovviamente ricaricabile, è agli ioni di litio e promette fino a 12 ore di autonomia per singola ricarica, sulla superficie si trova anche un comodo gancio da utilizzare ad esempio per facilitarsi la vita durante il trasporto, in questo modo si sarà sicuri di non perderlo.