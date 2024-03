Meta ha annunciato attraverso una recente pubblicazione sulla sua pagina ufficiale l’introduzione di una serie di nuove funzionalità per i Direct Message (DM) di Instagram, la piattaforma di condivisione di foto e video di proprietà della società. Queste aggiunte sono state progettate per migliorare l’esperienza di messaggistica privata degli utenti, con l’obiettivo di rendere le conversazioni più efficienti e intuitive.

Il roll–out graduale di queste nuove funzionalità è attualmente in corso per tutti gli utenti di Instagram. Quindi, anche se al momento tali novità non sono ancora disponibili su alcuni dispositivi, presto saranno disponibili per tutti.

Novità in arrivo per i direct di Instagram

Vediamo quali sono le principali novità introdotte con i nuovi aggiornamenti:

La possibilità di poter modificare i messaggi entro 15 minuti dal loro invio. Questa funzione permette agli utenti di correggere eventuali errori di battitura o di riformulare un messaggio senza la necessità di cancellarlo e riscriverlo interamente . Per modificare un messaggio , bisogna tenerlo premuto e cliccare sull’opzione “ Modifica “.

Con l’introduzione di queste nuove funzionalità, Instagram dimostra l’impegno di Meta nel rendere l’esperienza di chat più completa e user–friendly. Inoltre, offre agli utenti maggiore controllo e flessibilità nella gestione dei propri Direct Message.