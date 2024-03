La recente creazione di un prototipo di dissipatore AIO senza pompa da parte della società tedesca Wieland ha catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e degli esperti del settore. Questo innovativo dispositivo sfrutta la tecnologia a termosifone per il raffreddamento della CPU, GPU e memoria, eliminando la necessità di una pompa per la circolazione del liquido refrigerante. L’obiettivo principale di questa nuova soluzione è quello di migliorare la silenziosità dei sistemi di raffreddamento, e i primi dati sembrano promettenti.

Il prototipo è stato sottoposto a test da Roman Hartung, noto anche come Der8auer, che ha confrontato le sue prestazioni con quelle di un tradizionale dissipatore Corsair H150i da 360 mm.

In arrivo il termosifone per CPU

Una delle prime differenze evidenti è la dimensione più ingombrante del dissipatore di Wieland, dovuta alla presenza di due camere cilindriche poste sui lati corti del radiatore. Queste camere sono collegate ai tubi del waterblock, che, a differenza dei tradizionali sistemi AIO, non necessitano di una pompa esterna, rendendo il dispositivo più compatto.

Per quanto riguarda le ventole, non ci sono differenze sostanziali rispetto ai tradizionali modelli da 120 mm ad alta pressione. In entrambi i dispositivi, le ventole sono state impostate a 1.600 rpm per garantire un confronto equo tra i due dissipatori durante i test.

I test sono stati condotti utilizzando un processore AMD Ryzen 9 7950X con impostazioni di fabbrica, montato su una scheda madre ASUS ROG X670E Hero. Durante il test con Cinebench R23, la temperatura massima registrata dalla CPU con il dissipatore Corsair H150i è stata di 95 gradi Celsius, ottenendo un punteggio finale di 36.719 punti. Con il prototipo di Wieland, la temperatura massima della CPU è rimasta invariata a 95 gradi Celsius, ottenendo un punteggio leggermente inferiore di 36.272 punti.

L’eventuale commercializzazione di una soluzione come questa potrebbe rappresentare un’alternativa interessante ai tradizionali sistemi AIO. L’assenza di una pompa esterna potrebbe ridurre i costi di produzione e aumentare la durata del dispositivo, rendendolo più accessibile per gli utenti. Inoltre, gli appassionati di silenziosità potrebbero beneficiare di un dissipatore più efficiente, mantenendo lo stesso livello di rumore dei dissipatori ad aria.

Non è garantito che questa soluzione però arrivi sul mercato consumer, considerando che Wieland è specializzata principalmente nel settore business. È possibile, in alternativa, che altri produttori come Corsair, Arctic, NZXT e altri brand possano prendere ispirazione da questo prototipo e sviluppare soluzioni simili.