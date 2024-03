Iliad distrugge CoopVoce e TIM con due offerte fino a 200 GIGA

Il tempo ha insegnato che i gestori più famosi sono sempre quelli ad avere la maggior cornice di pubblico. Effettivamente questo è ciò che è capitato a Iliad fin dal primo anno in cui è arrivato in Italia.

La volontà di questo gestore è come sempre quella di dominare e con le nuove Flash non potrà fare altro che riuscirci. Effettivamente alla loro interno si celano contenuti che tutti possono scoprire semplicemente pagando una somma molto inferiore ai 10 € mensili. Il grande punto di forza è quello di avere anche un regalo, il quale dura per il primo mese in via del tutto eccezionale. Ci sono anche diverse agevolazioni che Iliad propone proprio per battere facilmente la concorrenza. Tutto è visibile direttamente sul sito ufficiale dove ci sono i dettagli precisi di ogni offerta.

Iliad continua a battere la concorrenza con due offerte mai viste prima, ecco cosa includono

Chi ama risparmiare non può prescindere da un’offerta come quella lanciata alcune settimane fa da Iliad, attualmente il re dei virtuali. Questo gestore è stato in grado di sorprendere tutti con le sue migliori promozioni mobili e con questa vera punta di diamante che costa ogni mese solo 9,99 € per sempre. La novità però è sotto gli occhi di tutti riguarda l’aggiunta di un ulteriore offerta che fa parte della gamma Flash.

Con ben 150 giga in 4G ogni mese, minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti, la Flash 150 è la promo del momento. Il suo prezzo è di soli 7,99 € al mese per sempre con costo di attivazione a 9,99 €.

Tornando invece alla prima offerta, quella che 9,99 € costa ogni mese, al suo interno, oltre a minuti ed SMS senza limiti, ci sono 200 giga per navigare. Il vantaggio di questa promo, ufficialmente prorogata da Iliad, è di poter avere il 5G gratis tutti i mesi.