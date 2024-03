WhatsApp è senza dubbio una delle applicazioni di messaggistica più diffuse al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti globali e una base di 33 milioni di utenti solo in Italia. Lanciata come un’app a pagamento, è diventata gratuita nel 2016, rendendo la sua accessibilità ancora più ampia e favorendo una diffusione ancora maggiore.

Una delle sfide che molti utenti affrontano è il trasferimento dei dati quando si acquista un nuovo dispositivo mobile. Con i nostri smartphone che diventano veri e propri archivi digitali di ricordi e strumenti di lavoro essenziali, è fondamentale poter conservare e accedere facilmente ai nostri dati su WhatsApp.

Come spostare WhatsApp su un altro dispositivo

Fortunatamente, il processo di trasferimento dei dati da un dispositivo all’altro è diventato più semplice nel tempo. Per gli utenti di dispositivi Android, il trasferimento dei dati di WhatsApp su un nuovo telefono coinvolge alcuni passaggi chiave. In primo luogo, è necessario aprire l’app WhatsApp sul vecchio dispositivo e accedere alle impostazioni. Da lì, si seleziona l’opzione “chat” e quindi “backup delle chat“. Effettuare il backup dei dati può richiedere alcuni minuti, durante i quali le chat vengono salvate sul proprio account Google Drive associato al telefono. È importante assicurarsi di avere sufficiente spazio di archiviazione disponibile sull’account Google per completare questo processo con successo. Per coloro che desiderano un backup automatico delle chat, è possibile configurare questa opzione all’interno delle impostazioni di WhatsApp.

Il trasferimento dei dati da un iPhone è un processo simile, ma coinvolge l’utilizzo di iCloud, il servizio cloud di Apple. Gli utenti devono accedere alle impostazioni di WhatsApp sul vecchio dispositivo, selezionare “chat“, quindi “backup delle chat” e infine “esegui backup“. In entrambi i casi, una volta completato il backup, è possibile scaricare WhatsApp sul nuovo dispositivo e seguire le istruzioni per ripristinare i dati dal backup più recente.

Il processo di trasferimento dei dati di WhatsApp su un nuovo dispositivo è relativamente semplice e può essere completato in pochi minuti. È importante assicurarsi di seguire attentamente le istruzioni specifiche per il proprio tipo di dispositivo e di mantenere regolarmente backup aggiornati per evitare la perdita accidentale di dati preziosi. Con un po’ di pazienza e attenzione ai dettagli, è possibile garantire un passaggio senza intoppi ai dispositivi mobili più recenti senza perdere alcuna informazione importante su WhatsApp.