Nel vasto panorama dei sistemi di streaming online, Disney+ si distingue per il suo catalogo ricco di offerte in grado di accontentare tutti i tipi di spettatori. A tal proposito, negli ultimi giorni è stata rilasciata un’interessante offerta proposta dalla piattaforma di streaming.

In un contesto in cui i costi dei servizi di streaming come Netflix o Prime sono diventati sempre più elevati, l’offerta proposta da Disney si presenta come un’occasione imperdibile. Infatti, grazie a questa promozione è possibile ottenere un vantaggio sensazionale, per i primi tre mesi. Dal 1 novembre 2023, il servizio di abbonamento Disney+ è disponibile solo con tre diverse opzioni:

Abbonamento standard, con pubblicità, al costo di 5,99€ al mese; Abbonamento standard, senza pubblicità, al costo di 8,99€ al mese; Abbonamento premium al costo di 11,99€ al mese.

Ci sono, inoltre, anche versioni annuali dei piani standard e premium senza pubblicità, che offrono piccoli sconti rispetto al prezzo mensile.

Abbonamenti disponibili su Disney+

Dal mese di marzo 2024, invece, le cose stanno per cambiare. L’azienda, infatti, porta un’aggiunta interessante a questa selezione: il piano standard con pubblicità sarà disponibile a 1.99€ al mese per i primi 3 mesi, con un rinnovo al prezzo standard dopo tale periodo, a meno che non venga disdetto dall’utente.

Per usufruire di questo abbonamento scontato, è disponibile solo per i nuovi abbonati alla piattaforma o per coloro che riattivano un abbonamento precedente. L’offerta di Disney+ è valida fino al 14 marzo 2024 e può essere attivata comodamente dal sito ufficiale. Con questa offerta, è possibile risparmiare fino al 66% del prezzo complessivo per i primi 3 mesi.

Come accennato, dopo il periodo di promozione, l’abbonamento verrà rinnovato al costo di quello standard. Il piano standard con pubblicità, consente la visione di contenuti in streaming con una risoluzione massima di 1080p (Full HD).

Le interruzioni pubblicitarie sono simili a quelle televisive: vengono mostrate prima dell’inizio della trasmissione e durante la riproduzione, ma la durata non è specificata chiaramente. Disney+ è accessibile su varie piattaforme, inclusi PC, Mac, Android, iOS (smartphone e tablet), console come PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Smart TV. Oltre alle produzioni Disney, il catalogo include anche contenuti Pixar, Marvel, dell’universo Star Wars, i documentari National Geographic, e le produzioni più mature di Star, e molto altro ancora.