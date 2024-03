Iliad, TANDEM di offerte FLASH fino a 200 GB con un regalo

Insieme a tutti gli altri gestori che da sempre dominano il panorama telefonico mobile in Italia, se ne sono aggiunti diversi altri negli ultimi anni. Infatti il mondo dei gestori mobili si è arricchito ulteriormente a tal punto da far cambiare le abitudini agli utenti che oggi non fanno più alcuna difficoltà a cambiare bandiera in men che non si dica. Non è raro infatti che una persona decida improvvisamente di dismettere il suo gestore di fiducia, sposando un’altra soluzione che possa garantirgli un risparmio maggiore e una quantità di contenuti superiore. Da molto tempo a questa parte sembra che il timone venga tenuto saldamente da un’azienda in particolare che naviga in un mare in tempesta pieno di altri gestori: stiamo parlando di Iliad.

In questo momento il gestore riesce a detenere la leadership grazie a due offerte, una prorogata ufficialmente e una appena arrivata. Sono entrambe disponibili sul sito ufficiale.

Iliad batte la concorrenza con due offerte: la prima ha 200 giga e la seconda 150

Chiunque non avesse capito quali erano le intenzioni di Iliad durante questo inizio del 2024, ora avrà sicuramente il quadro ben chiaro. Il celebre gestore vuole mettere in difficoltà soprattutto i virtuali con le sue offerte a prova di attacco. Queste, ovvero la Flash 150 e la Flash 200, includono nel meglio al loro interno, con la prima che costa meno e la seconda un po’ di più con un regalo.

Partendo dalla prima offerta, disponibile già da oltre un mese, al suo interno ci sono chiamate senza limiti verso tutti i gestori, SMS illimitati verso tutti e ben 200 giga in 5G per la navigazione sul web per un prezzo totale mensile di 9,99 €.

La seconda offerta, che offre gli stessi minuti e gli stessi messaggi, garantisce 150 giga in 4G per un prezzo di 7,99 € al mese, anche in questo caso per sempre.