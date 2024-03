Vodafone AFFONDA TIM e Iliad con le due SILVER da 200 giga

Tra tutti quei gestori che sono riusciti a dare un’impronta agli ultimi mesi, ce ne sono alcuni che stanno prendendo il sopravvento giorno dopo giorno con le loro offerte. Come si può vedere infatti il panorama della telefonia mobile italiana è sempre più pieno di opportunità ed è per questo motivo che gli utenti sono sempre più inclini a cambiare gestore. Tra quelli più famosi, il provider che sta riscuotendo più successo ultimamente è sicuramente Vodafone, che ha deciso di dare seguito alla campagna promozionale cominciata già durante la fine del 2023.

In questo momento il grande potenziale di un gestore del genere viene offerto agli utenti con due soluzioni mobili: si tratta delle Silver.

Vodafone batte la concorrenza con delle offerte clamorose, ecco cosa c’è all’interno delle nuove Silver

Vodafone sta continuando a sorprendere e lo fa sempre con le sue offerte storiche, che vengono rimodulate in base al momento del mercato telefonico mobile. Il provider è ora in grado di mettere alla prova i più grandi gestori in termini di convenienza, proponendo dei prezzi totalmente nuovi. Lo dimostrano proprio le ultime opportunità, quelle Silver che stanno portando tanti utenti a fare il percorso inverso e a rientrare.

Al loro interno è possibile trovare tutti i mesi minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti, comune denominatore per entrambe le offerte in questione. Per quanto riguarda i giga, la prima ne offre 100 in 4G ogni mese mentre la seconda arriva a 150 giga ogni mese. I prezzi sono rispettivamente di soli 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.

Al loro interno inoltre si possono accumulare altri 50 giga semplicemente sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica meglio noto con il nome di Smartpay. Queste due promozioni mobili di Vodafone sono destinate solo ed unicamente a chi proviene da Iliad o dai gestori virtuali.