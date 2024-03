L’operatore telefonico virtuale CoopVoce sta continuando a sfornare nuove super offerte di rete mobile. Nel corso dei prossimi giorni, in particolare, l’operatore renderà disponibile un’altra super offerta pensata principalmente a tutti i nuovi clienti che vogliono risparmiare ulteriormente. Stiamo parlando della nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 10. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce renderà disponibile a breve la nuova super offerta CoopVoce Evo 10

Nei prossimi giorni, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce renderà disponibile la sua nuova offerta di rete mobile conveniente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 10. Quest’ultima, secondo quanto riportato in rete, sarà disponibile all’attivazione per gli utenti a partire dal 7 marzo 2024 e resterà disponibile per circa un mese, ovvero fino al prossimo 3 aprile 2024.

Anche questa volta, l’operatore virtuale stupirà con una nuova offerta a basso costo. Gli utenti che decideranno di attivare sulla propria sim l’offerta CoopVoce Evo 10, infatti, dovranno pagare un costo molto basso di soli 4,90 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti avranno comunque a disposizione fino a 10 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Quest’offerta è stata già proposta in passato dall’operatore virtuale ma con un costo leggermente più elevato di 5,90 euro. Come già detto, però, gli utenti che decideranno di attivare ora questa offerta, dovranno pagare solo 4,90 euro al mese e per sempre. Il costo per il rinnovo mensile rimarrà infatti invariato nel tempo. Un’occasione, quindi, decisamente unica per chi ha intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale CoopVoce.

Per chi avesse la necessità di più giga per navigare tranquillamente senza pensieri, ricordiamo che sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibili all’attivazione altre offerte di rete mobile sempre interessanti e soprattutto sempre convenienti e con più giga per navigare.