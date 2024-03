Negli ultimi tempi, l’attenzione del mondo tech si è focalizzata sulle anticipazioni riguardanti gli iPhone 17, previsti per il 2025. Mentre gli iPhone 16 sembrano destinati a mantenere sostanzialmente le caratteristiche della serie 15 già presente sul mercato da alcuni mesi, le prospettive per il prossimo anno promettono cambiamenti significativi.

Apple rompe gli standard con iPhone 17

Secondo diverse fonti, Apple starebbe considerando l’implementazione della tecnologia OLED LTPO su tutta la gamma iPhone 17, che comprenderebbe modelli come iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro e 17 Pro Max. Attualmente, questa tecnologia è riservata esclusivamente ai modelli Pro e Pro Max. La trasformazione sarebbe notevole poiché coinciderebbe con l’introduzione del supporto ProMotion anche sui modelli “base”, permettendo l’estensione del supporto a refresh rate più elevati.

Questo nuovo sviluppo contraddice alcune precedenti indiscrezioni che davano per certa l’adozione di pannelli LTPS su iPhone 17 e iPhone 17 Plus. Secondo The Elec, l’intera serie potrebbe essere dotata di display più avanzati. Un aspetto ancora incerto riguarda il fornitore di questi schermi: resta da capire a chi Apple potrebbe affidarsi come terzo produttore di pannelli OLED LTPO, da affiancare a Samsung ed LG. BOE sembra essere in pole position secondo molte speculazioni, ma è ancora prematuro fare previsioni concrete in questo senso.

La possibilità di vedere la tecnologia OLED LTPO su tutta la gamma iPhone 17 suscita domande interessanti sulle potenziali migliorie visive e funzionali che potrebbero derivare da questo cambiamento. Gli schermi OLED LTPO sono noti per la loro efficienza energetica e la capacità di adattare dinamicamente il refresh rate in base alle necessità, offrendo un’esperienza utente più fluida e reattiva.

I benefici degli schermi OLED LTPO

L’evoluzione prevista per gli iPhone 17 introduce elementi intriganti nel panorama tecnologico. La scelta di estendere la tecnologia OLED LTPO a tutta la gamma potrebbe segnare un nuovo capitolo nell’esperienza degli utenti Apple. Resta da vedere come questa innovazione sarà accolta dal pubblico e in che modo potrà influenzare il mercato degli smartphone nel suo complesso.