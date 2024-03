Canone e BOLLO, il modo per NON pagare mai

Gli unici modi per evitare di pagare le tasse sono sempre gli stessi: bisogna solo evadere e andare incontro ai tanto temuti problemi con la legge. Allo stesso tempo però ci sono delle persone che purtroppo proprio non riescono a contemplare diverse imposte che ci sono in Italia, come quelle che il popolo si ritrovava a pagare ormai con cadenza annuale. Tra questo ovviamente non potevano mancare il canone Rai e il bollo auto, due tasse odiatissime dagli italiani proprio perché non esistono in nessun altro posto del mondo.

C’è molta differenza tra entrambe le imposte, con il bollo che è regolato dalle regioni in maniera differente, mentre il canone è regolato dal Governo e in maniera univoca. A tal proposito, partendo proprio dal canone Rai, ci sono pochissimi modi per non pagare ed essere esenti da questo obbligo. Il primo corrisponde ad avere almeno 75 anni di età ed un reddito annuale inferiore agli 8000 €. L’altra soluzione consiste nel non avere in casa una televisione o una radio, entrambi apparecchi che ricevono i canali satellitari italiani. Anche le forze militari sul territorio italiano sono esenti da questo tipo di imposta.

Bollo auto e canone Rai, ecco come evitare la tassa automobilistica in Italia

Non ci sono troppi modi per evitare le tasse come abbiamo potuto vedere, ma bisogna capire se si rientra in determinate categorie per approfittarne. Chi non vuole pagare il bollo auto auto deve sottostare ad alcuni criteri ben precisi che le regioni impongono, ovviamente con diversa misura da posto a posto. Tutti coloro che risiedono ad esempio in Lombardia e in Piemonte possono avere l’opportunità di non pagare semplicemente avendo una nuova auto elettrica. In quel caso lei esenzione varrà per sempre, mentre negli altri paesi solo per cinque anni.

Ci sono importanti vantaggi anche per chi possiede un veicolo ibrido, mentre la legge ordinaria decreta che chiunque sia titolare della legge 104 può essere esente a vita, così come chi possiede un’auto storica.