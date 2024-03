Google, di recente, ha sviluppato una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale su Android Auto 11.4. Una nuova funzionalità checonsentirà agli utenti di usufruire della sintesi dei messaggi. Questa innovativa caratteristica, anticipata all’inizio dell’anno dal gigante di Mountain View, mira a semplificare la gestione dei messaggi più lunghi. Ciò consentendo agli utenti di comprendere rapidamente il contenuto senza doverli ascoltare integralmente tramite l’Assistant Google.

Come funziona la sintesi dei messaggi su Android Auto 11.4

Una volta avviato Android Auto versione 11.4, gli utenti riceveranno una notifica sul proprio smartphone, segnalando la disponibilità della nuova funzionalità. La sintesi dei messaggi sarà attivata automaticamente per i messaggi contenenti almeno 40 parole.

Quando un messaggio soddisfa questo criterio, Google invierà una notifica informando l’utente della creazione imminente di una sintesi.

È importante notare che la prima attivazione della funzione potrebbe comportare la comparsa di eventuali errori nella sintesi, poiché il sistema si adatta alle preferenze dell’utente.

In un esempio di prova, un messaggio di oltre 100 parole è stato sintetizzato in circa 15 parole. Anche se alcuni dettagli sono stati ovviamente eliminati, il significato complessivo del messaggio è rimasto intatto.

Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per gestire rapidamente una grande quantità di testo, consentendo agli utenti di risparmiare tempo senza compromettere la comprensione del contenuto.

Gestione delle Impostazioni dell’app

Per coloro che preferiscono non utilizzare la sintesi dei messaggi, è possibile disattivare questa funzione attraverso le impostazioni di Android Auto, sia sul display dell’auto che sullo smartphone.

Basterà accedere all’impostazione “Riassunti dei messaggi AI” e disattivarla per tornare alla lettura completa dei messaggi. Ma non è tutto, è stata anche introdotta una nuova opzione denominata “Notifiche con assistente“, la cui funzionalità precisa al momento non è del tutto chiara.

Insomma, l’introduzione della sintesi dei messaggi su Android Auto 11.4 rappresenta un ulteriore passo avanti nell’integrazione di funzionalità AI per migliorare l’esperienza degli utenti. Con la possibilità di disattivare la funzione tramite le impostazioni, gli utenti possono personalizzare l’esperienza di utilizzo in base alle proprie preferenze.