Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone a marchio Samsung e che vedremo arrivare a breve sul mercato. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy A35 e quest’ultimo è stato da poco avvistato nei database del noto sito Google Play Console. Dal sito in questione sono arrivate quindi nuove conferme riguardanti sia il design del nuovo smartphone sia le specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy A35, il nuovo smartphone avvistato su Google Play Console

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato sul sito web Google Play Console il prossimo smartphone di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo Samsung Galaxy A35. Sul sito in questione è stata riportata anche una immagine che ci ha definitivamente confermato il design e l’aspetto estetico di questo dispositivo.

Dall’immagine in questione, possiamo dunque notare la presenza sul fronte di un Infinity-O Display con delle cornici attorno notevolmente ottimizzate. La parte posteriore dello smartphone ospita invece tre sensori fotografici con un look ed uno stile molto simile ai fratelli maggiori a marchio Samsung. Dall’immagine possiamo anche notare la nuova colorazione Pink.

Come già detto, il portale Google Play Console ha anche rivelato alcune delle future specifiche tecniche di questo dispositivo. Nello specifico, sembra che a bordo ci sarà un processore di casa Samsung. Sembra che si tratti del soc Exynos 1380 e quest’ultimo dovrebbe essere supportato almeno da 8 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il software, invece, a bordo dovrebbe esserci l’ultima release Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Samsung, la OneUI in versione 6.

Questo è quanto è emerso in queste ore sul prossimo Samsung Galaxy A35. Ricordiamo però che il debutto ufficiale di quest’ultimo non dovrebbe essere molto lontano. Qualche giorno fa, infatti, lo smartphone è stato anche avvistato sul noto sito web di benchmark Geekbench.