Entra nel futuro della pulizia domestica con il Robot Aspirapolvere iRobot Roomba I7156, ora acquistabile su Amazon a soli 399,90€. Con più tre decenni di impegno nel campo della robotica alle spalle e una distribuzione di oltre 30 milioni di unità di robot ideati per la pulizia in tutto il mondo, iRobot ha stabilito un chiaro primato nel settore. Adesso, con l’I7, porta la pulizia domestica a un livello completamente nuovo.

Dotato di tecnologia di navigazione avanzata, il robot è in grado di catturare e rimuovere lo sporco con una precisione senza precedenti. Grazie alla sua capacità di mappare l’ambiente circostante e navigare in modo intelligente, il modello può essere inviato esattamente dove serve, con un semplice comando vocale. Funziona perfettamente con dispositivi Google Assistant e Alexa, garantendo un’esperienza di pulizia incredibile e completamente hands-free.

Sistema di pulizia multi superficie del robot

Tramite il suo fantastico sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e un’aspirazione 10 volte più potente della Serie 600, il robot è in grado di aspirare sia la polvere sottile che i detriti più grossi, permettendo una pulizia completa in ogni passaggio. Attraverso la sua capacità di imparare dalle tue abitudini e ascoltare la tua voce, il dispositivo ti presenta suggerimenti personalizzati e si preoccupa anche delle tue esigenze, come la pulizia extra durante la stagione delle allergie.

La navigazione vSLAM permette al Roomba di mappare la casa in modo accurato, seguendo percorsi ordinati e pulendo efficacemente già al primo passaggio. Se la batteria dovesse scaricarsi del tutto, non dovari preoccuparti. Il robot si ricarica autonomamente e riprende le sue attività esattamente dal punto in cui le aveva interrotte, assicurando una pulizia completa del pavimento.

Preparati a godere della serenità di una casa pulita e ordinata, grazie al robot Aspirapolvere. Con la sua tecnologia intelligente iRobot OS, inoltre memorizza le tue routine e pulisce in base al tuo stile di vita, regalandoti una pulizia impeccabile ogni volta che ne hai bisogno. Disponibile ora su Amazon a un prezzo imbattibile, rendi la tua casa più pulita e più ordinata che mai, completa l’acquisto.