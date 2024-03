Al Mobile World Congress di Barcellona, il noto marchio cinese Xiaomi, decide finalmente di presentare il suo nuovo gioiellino. Stavolta però, non è stato presentato un nuovo smartphone, ma la bellissima Xiaomi Su7. Si tratta della nuova autovettura firmata Xiaomi, che è pronta a conquistare anche il mercato automobilistico, presentando una macchina dalle prestazioni incredibili e da un design fantastico. Recentemente già altri marchi cinesi come Huawei volevano dire la loro nel settore automobilistico, collaborando con note aziende cinesi che producono macchine elettriche. Questo è l’inizio di una rivoluzione nel mondo delle auto?

La nuova Xiaomi Su7

Il nuovo gioiellino del noto marchio cinese è lunga meno di cinque metri (4.997 mm) e larga precisamente 1.963 mm, alta 1.440 mm. Inoltre presenta delle caratteristiche incredibili, che fanno invidia a molte auto sportive.

Velocità massima: 265 km/

0-100 km/h: 2,78 secondi

frenata da 100 km/h: 33,3 metri

Altro aspetto molto interessante, è il fatto che Xiaomi abbia fatto il possibile per “farla assomigliare ad uno smartphone“. L’azienda ha promesso che sarà completamente compatibile con l’ecosistema Xiaomi, che si tratti di uno smartphone o di qualche elettrodomestico in casa. All’interno del veicolo troviamo i sedili smart, che dotati di cuscino memory foam, sono sinonimo di puro benessere. Inoltre i sedili, sono regolabili elettricamente e hanno una funzione di ventilazione e riscaldamento, altro aspetto incredibile è che si adattano automaticamente ai nostri cambi di postura. Sempre all’interno, sono presenti delle luci ambientali dinamiche e un impianto stereo con 25 altoparlanti Dolby Atmos.

Come se non bastasse, la nuova macchina del noto marchio cinese presenta una ricarica velocissima. Dotata di tecnologia a 800V, permette di ricaricare 220 km nel tempo record di cinque minuti, 390 km invece in dieci minuti. La nuova berlina di casa Xiaomi sarà disponibile in due versioni, le cui differenze saranno naturalmente sulle prestazioni.