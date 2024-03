Samsung mantiene saldamente la sua posizione dominante nel mondo della tecnologia, soprattutto nel settore delle TV. Tuttavia, il panorama competitivo è in costante evoluzione, e aziende come TCL e Hisense stanno emergendo come sfidanti degne di nota, cercando di ridurre il divario con il colosso coreano.

Guida all’acquisto, con Samsung in vetta

Secondo uno studio condotto da Counterpoint, si osserva un aumento significativo delle spedizioni globali da parte dei marchi cinesi, rappresentati principalmente da TCL e Hisense. Questa tendenza potrebbe rappresentare una minaccia per la supremazia di Samsung nel mercato delle TV. Nonostante la leadership consolidata di Samsung, l’azienda non può permettersi di abbassare la guardia, poiché la concorrenza sta guadagnando terreno.

Per coloro che sono alla ricerca di una nuova TV, la nostra raccolta dei migliori modelli, suddivisi per tecnologia e fascia di prezzo, offre una guida preziosa e aggiornata costantemente.

L’analisi rivela un calo complessivo del mercato del 3% nel 2023, attribuibile principalmente al declino nei mercati europeo e cinese, nonostante la robusta performance del mercato nordamericano.

Esaminando nel dettaglio, Hisense ha registrato un notevole aumento delle vendite del 4% rispetto all’anno precedente, conquistando il secondo posto con oltre 26 milioni di spedizioni nel 2023. Tale risultato riflette una crescita costante negli ultimi anni, come indicato dai dati di Omdia. TCL segue da vicino, segnando un incremento del 5% delle vendite con oltre 25 milioni di spedizioni, mentre LG sperimenta una flessione del 6%, scivolando al terzo posto con 22 milioni di spedizioni. In contrasto, Xiaomi subisce una contrazione significativa del 12% rispetto al 2022, registrando 11 milioni di spedizioni e uscendo dalla competizione per il podio.

Tuttavia, le prospettive per il 2024 indicano un aumento nel segmento delle TV premium, potenzialmente rimescolando le carte in gioco, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, il tasso di sostituzione delle TV potrebbe essere influenzato dal delicato equilibrio tra funzionalità e prezzi, che al momento rappresenta un fattore determinante nel mercato cinese.

Prospettive per il 2024

Mentre Samsung continua a detenere una posizione di leadership, il dinamico mercato delle TV sta attraversando cambiamenti significativi. Il futuro vedrà l’evoluzione di nuovi equilibri competitivi, con il segmento premium che potrebbe svolgere un ruolo chiave nella ridefinizione delle gerarchie. Resta da vedere come il mercato si adatterà alle mutevoli esigenze e preferenze dei consumatori, con il compromesso tra funzionalità e prezzi che continua a essere un elemento chiave nel determinare il successo di un marchio.