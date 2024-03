Google sta per introdurre una nuova e significativa funzionalità sui suoi smartphone Pixel, simile a quella apprezzata sugli iPhone: l’SOS Satellite, un’opzione che consente di chiamare i servizi di emergenza anche in assenza di copertura mobile o Wi-Fi.

Da Starlink a Pixel, le opzioni di chiamata d’emergenza

Nella società contemporanea, gli smartphone sono diventati compagni indispensabili per la nostra vita quotidiana. Oltre ad essere utilizzati per una vasta gamma di attività quotidiane, questi dispositivi possono dimostrarsi cruciali anche in situazioni di emergenza. La funzione SOS Satellite si rivela particolarmente preziosa, consentendo di effettuare chiamate d’emergenza tramite la rete satellitare.

In parallelo con l’infrastruttura satellitare di Starlink, che offre accesso a Internet anche in zone non coperte da reti terrestri, l’SOS Satellite sfrutta la connettività satellitare per avvisare i servizi di emergenza quando si trova in luoghi non raggiunti dalla rete telefonica tradizionale dell’operatore.

Dopo averla vista debuttare su iPhone, Google sta ora preparando il terreno per introdurla anche su Android. La decisione di implementare la connettività satellitare risale al lancio di Android 14, evidenziando l’impegno di Google a migliorare la sicurezza e l’accessibilità tramite questa tecnologia. È significativo notare che l’introduzione di questa funzione parte dai servizi di emergenza, sottolineando la sua rilevanza in situazioni critiche.

Il recente aggiornamento dell’app Adaptive Connectivity Services, versione p.2024.08, ha fornito dettagli importanti sull’implementazione dell’SOS Satellite. L’opzione sarà integrata direttamente nelle impostazioni di Android e sarà accessibile attraverso l’inizializzazione delle Emergenze personali. Attualmente, sembra essere disponibile per gli utenti di Pixel, ma è ragionevole aspettarsi che si estenderà anche ad altri modelli Android nel prossimo futuro.

SOS Satellite, un modo nuovo per stare sicuri

L’implementazione di questa funzione rappresenta un passo avanti significativo nella ricerca di soluzioni per migliorare la sicurezza e l’utilità degli smartphone in scenari critici. La possibilità di chiamare i servizi di emergenza tramite la connettività satellitare offre un livello aggiuntivo di sicurezza, soprattutto in situazioni in cui le reti tradizionali potrebbero non essere disponibili. A fronte di questa innovazione, ci si chiede quali saranno gli sviluppi futuri nella continua evoluzione della tecnologia mobile e in che modo queste nuove funzionalità potrebbero influenzare positivamente la nostra quotidiana esperienza con gli smartphone.