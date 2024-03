Il processo di liberalizzazione del mercato energetico italiano ha avuto inizio nel 1999 con l’attuazione del cosiddetto “Decreto Bersani“, che recepiva le direttive europee volute per la creazione di un mercato unico dell’energia nell’Unione Europea. Questa trasformazione ha segnato una svolta significativa, introducendo il concetto di mercato libero dell’energia, nel quale i consumatori possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica e gas.

Prima di questa liberalizzazione, lo Stato era l’unico fornitore di energia per i cittadini italiani. La produzione e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas erano monopolizzate, con prezzi regolamentati e condizioni contrattuali uniformi per tutti. Se da un lato questo garantiva un servizio equo senza discriminazioni, dall’altro limitava la libertà di scelta dei consumatori.

L’introduzione dell’evoluzione del mercato libero dell’energia

Dopo l’introduzione del mercato libero, i cittadini hanno ottenuto la possibilità di selezionare il proprio fornitore energetico in base alle proprie esigenze e possibilità economiche. Ciò ha portato a un aumento della concorrenza tra i fornitori, che hanno iniziato a offrire una vasta gamma di tariffe e servizi, spingendo verso una maggiore convenienza economica per i consumatori e donando vantaggi aggiuntivi come gadget, omaggi e sconti su altri servizi. La transizione dal mercato tutelato al mercato libero ha avuto un impatto significativo sull’uso dell’energia della clientela. La maggior parte degli italiani ha abbandonato il mercato tutelato per abbracciare le nuove opportunità regalate, determinando una diminuzione dei clienti e degli introiti nel settore del tutelato.

La fine del mercato tutelato del gas è stata ufficializzata il 1° gennaio 2024, mentre per l’energia elettrica è prevista per il 1° luglio dello stesso anno. Questo ha implicato importanti cambiamenti per i consumatori ancora legati a questo sistema, che dovranno scegliere un nuovo fornitore nel mercato libero. Gli utenti devono controllare attentamente le bollette e verificare l’assenza di uno spostamento involontario a un nuovo fornitore.

Per i clienti considerati vulnerabili, esistono delle misure di tutela che permettono loro di rimanere nel mercato tutelato anche dopo la sua chiusura. Tali clienti hanno però comunque il diritto di optare per una proposta del mercato libero in qualsiasi momento. Passare a quest’ultimo offre diversi vantaggi, tra cui la possibilità di risparmiare grazie alla varietà di piani contrattuali disponibili per l’energia, un maggiore controllo sui consumi grazie ai servizi digitali avanzati offerti dai fornitori e una maggiore consapevolezza che protegge dai rischi di truffe. La transizione ha segnato un passaggio obbligato adesso propone numerosi vantaggi e opportunità per i consumatori italiani, ma consigliamo un’azione tempestiva per evitare problemi futuri.