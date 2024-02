Bolletta dell'ENERGIA elettrica: cambia tutto dall'1 LUGLIO, attenti

Tutti ormai sono al corrente del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia elettrica. Dovrebbe esserci un periodo di transizione per garantire una sorta dedicato agli utenti, durante il quale i clienti con un contratto domestico non vulnerabili che entro l’1 luglio 2024 (data in cui termina il mercato tutelato) non avranno preso ancora una decisione sul nuovo operatore, saranno assegnati in maniera automatica al cosiddetto Servizio a tutele graduali.

Sono 26 le aree cosiddette omogenee assegnate 7 operatori che si occuperanno di erogare proprio il suddetto servizio.

“Il Servizio a Tutele Graduali è un servizio messo a disposizione da ARERA con l’obiettivo di agevolare la transizione verso il mercato libero dell’energia elettrica, successivamente alla revoca della tutela di prezzo nel mercato tutelato. Tutti i clienti privi di un fornitore nel mercato libero vengono automaticamente inclusi nel Servizio a Tutele Graduali, garantendo un passaggio fluido senza interruzioni nella fornitura di energia elettrica.”

Una situazione da conoscere bene: l’energia elettrica e le condizioni economiche e contrattuali

Gli utenti che si apprestano ad attraversare questo periodo di cambiamento, devono essere ben ferrati sulle condizioni economiche e contrattuali. Queste ultime sono quelle attribuite alle offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela. La durata è di 36 mesi a partire dall’1 luglio con fatturazione bimestrale e pagamento mediante domiciliazione bancaria, su carta di credito credito, postale o bollettino. Ovviamente queste condizioni economiche saranno identiche in tutto il paese con i dettagli che però arriveranno il prossimo giugno. Da precisare che il passaggio al servizio a tutele graduali avverrà automaticamente per gli utenti.

“Va sottolineato che tali condizioni incorporano la media ponderata dei prezzi risultanti dalle aste, il cui calcolo tiene conto del numero di clienti presenti in ogni specifica area destinata al passaggio al Servizio a Tutele Graduali. Questa grandezza, nota come “parametro gamma,” è espressa in euro per punto di prelievo all’anno (euro/Pod/anno).“