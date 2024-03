Windows vuole aggiornare il suo software con la versione 11 24H2 anziché la versione 12 che invece uscirà nel 2025; comunque sia questa nuova versione di Windows porterà dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda l’ AI che adesso è integrata all’interno dell’ aggiornamento e che consentirà di sfruttare al massimo tutte le sue qualità con funzioni sempre nuove e anche molto utili.

Nel nuovo aggiornamento ci sarà la possibilità di connettersi attraverso il Wi-fi 7 che viene confermato da Intel stesso attraverso il rilascio di alcuni driver per Wi-fi; per provare questo tipo di connessione lo si potrà fare anche possedendo un hardware che supporta il Wi-fi 7. Sarà molto utile soprattutto per una connettività maggiore e molto potente che aiuterà a svolgere le attività con il PC molto più facilmente.

Windows 11, altre novità sul nuovo aggiornamento

Il nome di Windows 11 24H2 è in realtà Windows 11 2024 Update con un codename come Hudson Valley; una nuova applicazione installata è Speak for me che consente di leggere dei testi che vengono forniti dall’ utente con una capacità di espressione maggiore rispetto ai comuni narratori testuali che troviamo adesso. Quest’ applicazione è in grado di leggere il testo utilizzando varie lingue come l’ inglese, il francese, lo spagnolo, tranne l’ italiano che potrebbe essere inserito in futuro. Si può anche modificare alcuni parametri della voce come il tono, il volume e la velocità, a seconda delle esigenze dell’ utente.

Questo aggiornamento che verrà introdotto e distribuito nel 2024 sarà molto importante per il successo della società Windows poiché garantirà una maggiore affluenza di utenti che vogliono provare tutte le novità inserite al suo interno. Ovviamente questo aggiornamento servirà per promuovere le app come Copilot che sfrutta l’ intelligenza artificiale per le sue creazioni, e anche la nuova funzione di Windows che è l’ Automatic Super Resolution che servirà a migliorare la qualità dei video che vengono riprodotti.