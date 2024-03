Truffa molto pericolosa, così gli utenti CI CREDONO e perdono soldi

Come potete vedere qui in basso c’è un messaggio davvero clamoroso, una truffa a tutti gli effetti che ha fatto cascare ai suoi piedi diversi utenti. Le persone infatti hanno creduto che tutto ciò fosse reale e che una bella donna gli stessi aspettando su quel sito di incontri che in realtà non era proprio un sito di incontri.

Fate molta attenzione dunque a non compilare alcun form con i vostri dati perché li potreste concedere ai malviventi. Non sottoscrivete inoltre alcun tipo di iscrizione, anche a basso prezzo: sarà un modo per rubarvi i

Questa è la truffa che sta mettendo in difficoltà gli utenti, attenzione al messaggio

“Ciao come ti chiami?

Mi chiamo Nathalie e ho deciso di fare qualcosa di nuovo ed emozionante. Ho 30 anni e

vivo in Grecia. La mia vita sembra essere piena di momenti luminosi: una carriera di

successo, un meraviglioso coniuge con cui siamo stati insieme per molti anni. Ma,

onestamente, col passare del tempo ho iniziato a sentire la pressione e la monotonia.

Ecco perché ho deciso di inventare qualcosa di nuovo che potesse ravvivare la mia

vita. L’idea è venuta da sola: perché non cominciare a comunicare con qualcuno

all’estero? Immagino come possiamo iniziare con una leggera corrispondenza,

condividendo pensieri, fantasie, e poi, quando entrambi saremo pronti, passare a forme

di comunicazione più intime. Possiamo organizzare un incontro virtuale tramite Skype e

provare qualcosa di nuovo, emozionante e forse anche un po’ audace.

Se sei interessato e pronto per una nuova forma di comunicazione, scrivimi. Sono

sicura che possiamo farci piacere l’un l’altro, vero? Mi sono registrata sul sito per poter

mantenere facilmente il contatto.

Ecco il mio profilo: Fascinating_lady

Registrati e scrivimi. Spero tu accetti la mia richiesta, se ti chiedo di non rispondere via

email. È importante per me mantenere la comunicazione segreta e spero che le mie

foto suscitino il tuo interesse. Aspetto con impazienza di trovarti sul sito. Nathalie”.