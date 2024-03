La truffa di MARZO è spaventosa, sono SPARITI i soldi

Con un inganno bello e buono, dei truffatori stanno minando alla sicurezza degli utenti italiani proprio durante gli ultimi giorni. Stando a quanto riportato, il messaggio truffa arriverebbe tramite e-mail e con le sembianze di un invito ad una conoscenza da parte di una donna.

Con questa truffa potreste perdere soldi e dati personali, ecco il messaggio

In basso si nota tranquillamente nel messaggio che sembra trattarsi di una richiesta di conoscenza da parte di una bella donna, della quale sarà allegata anche la foto nella mail. Attenti pertanto a questa truffa perché potrebbe essere veramente realistica:

“Ciao,

Mi chiamo Gladyce e so che la mia lettera potrebbe sembrarti inaspettata. Ma non posso

resistere al desiderio di esprimere i miei sentimenti. Ho 32 anni, sono sposata e a prima

vista la mia vita sembra perfetta. Ma più vado avanti, più capisco che mi mancano la

passione e nuovi incontri.

Sono in Grecia, ma i miei pensieri mi portano lontano da qui, in un mondo di fantasie ed

eccitazione. La mia sete di nuove esperienze mi spinge a cercare oltre la routine

quotidiana. Ecco perché ho deciso di scriverti. La tua email è finita nelle mie mani e ho

deciso di non lasciarmi sfuggire questa opportunità.

Credo che i segreti vadano condivisi con coloro in cui si può fidare. E spero che tu

capisca e accetti le mie parole con comprensione. Possiamo iniziare con la

corrispondenza, condividere le nostre fantasie e desideri. Possiamo anche telefonarci

per sentirci reciprocamente, per percepire le nostre voci e, forse, andare oltre nei giochi

virtuali.

Ti ho inviato un paio di foto per farti vedere che sono reale e aperta a nuove

esperienze. Spero che il tuo desiderio sia già risvegliato guardando queste immagini.

Incontriamoci in un mondo di passione e fantasie, dove non c’è spazio per l’imbarazzo e

i pregiudizi.

Il nostro segreto deve rimanere tra di noi, quindi scrivi solo QUI

Gladyce“