Le dichiarazioni di Tim Cook sul futuro dell’Intelligenza Artificiale generativa hanno scatenato una vera e propria corsa tra le aziende leader del settore dei datacenter, tutte desiderose di assicurarsi una parte dell’innovativa IA di Apple. TrendForce ha divulgato la notizia attraverso una press release, svelando che numerosi produttori di server e datacenter specializzati nell’IA stanno competendo per ottenere ingenti ordini di hardware da Cupertino.

Il futuro di Apple nell’IA generativa

L’entusiasmo degli operatori di server è alimentato dall’imminente annuncio delle funzioni di IA di iOS 18, previsto durante la WWDC 2024 di giugno. Questo aggiornamento sembra orientato a rafforzare la posizione di Apple nel settore, proponendo caratteristiche IA competitive con quelle di aziende rivali come Samsung, Google e Microsoft. Si prevede che iOS 18 porterà una rinnovata enfasi sull’Intelligenza Artificiale, con miglioramenti significativi all’assistente vocale Siri.

In particolare, Siri dovrebbe subire una profonda revisione, trasformandosi in un chatbot in linguaggio naturale grazie a un LLM proprietario. Oltre a ciò, sono attese funzioni di editing generativo delle immagini tramite IA e caratteristiche di completamento predittivo del testo su applicazioni come Note, Messaggi e altre app di sistema degli iPhone.

L’anticipazione di queste funzionalità ha spinto aziende come Supermicro ad intensificare i propri sforzi nel settore IA, con l’obiettivo di assicurarsi commesse significative da parte di Apple. Supermicro, in particolare, ha annunciato un espansione aggressiva della capacità produttiva di server per l’IA, con piani per il raddoppio entro i prossimi dodici mesi, in previsione di un potenziale accordo con Apple e sulla base delle partnership esistenti, tra cui quella con Tesla.

Ming-Chi Kuo, analista di settore, ha proiettato un aumento massiccio degli investimenti di Apple nel 2024, indicando che il colosso di Cupertino spenderà circa 4,75 miliardi di Dollari nei server per le tecnologie IA quest’anno, un notevole incremento rispetto ai 620 milioni di Dollari del 2023. Le stime prevedono che Apple acquisirà circa 20.000 server nel solo corso del 2024.

L’IA di Apple nel 2024

Questa corsa all’IA sottolinea la crescente importanza e competitività del settore, con Apple che si posiziona come protagonista chiave in un panorama tecnologico sempre più orientato verso l’intelligenza artificiale. La domanda rimane: come evolveranno queste innovazioni e quali saranno le implicazioni nel nostro quotidiano? Solo il tempo potrà svelare il vero impatto di questa nuova era tecnologica.