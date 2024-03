Iliad, queste nuove offerte vi svolteranno il mese di Marzo

All’inizio di marzo 2024, Iliad ha introdotto sul mercato una serie di offerte di telefonia mobile particolarmente attrattive, puntando a soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di consumatori alla ricerca di soluzioni convenienti, ma senza compromettere la qualità del servizio. Queste offerte, caratterizzate da un eccellente rapporto qualità-prezzo, sono state progettate per essere accessibili a tutti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, facilitando così il passaggio in maniera semplice e vantaggiosa.

Iliad: le offerte di cui avevi bisogno

Tra le proposte più rilevanti figurano tre pacchetti: “Iliad Flash 150“, “Iliad Flash 200” e “Iliad Dati 300”, ognuno dei quali è stato pensato per rispondere a specifiche esigenze di uso del telefono mobile, garantendo al contempo flessibilità e trasparenza nelle condizioni offerte.

La prima, “Iliad Flash 150”, al costo di 7,99€ al mese, offre 150 GB di traffico Internet in 4G/4G+, chiamate illimitate, SMS senza limiti, e una serie di vantaggi per l’uso in roaming nell’Unione Europea e per le chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali. La seconda, “Iliad Flash 200”, incrementa l’offerta a 200 GB di traffico dati, incluso l’accesso alla rete 5G, a soli 9,99€ al mese, arricchendo il pacchetto con maggiori benefici in termini di roaming UE e comunicazioni internazionali. Infine, “Iliad Dati 300” si posiziona come l’opzione ideale per gli utenti più esigenti, offrendo 300 GB di traffico internet e 15 GB dedicati al roaming in UE, al prezzo di 13,99€ mensili, con tariffe vantaggiose per chiamate ed SMS in Italia ed Europa.

Tra le promozioni presenti nel mese di Marzo ci sono anche quelle di Windtre. Vedremo innanzitutto il concorso giornaliero WinDay e opzioni per i clienti convergenti che scelgono l’operatore per mobile e fibra. Le promozioni sono particolarmente vantaggiose per i nuovi clienti che effettuano la portabilità. Le offerte includono “Start 5G” a 12,99€/mese per 100 Giga in 5G, “Full 5G” a 14,99€/mese con Giga illimitati e smartphone incluso, “Pack Protect 5G” a 19,99€/mese con protezione furto e “Unlimited 5G” a 29,99€/mese per Giga illimitati.