La nuova famiglia di smartphone top di gamma Huawei P70 farà il proprio debutto molto presto in Cina. Il produttore asiatico si sta preparando a lanciare la nuova generazione di flagship e, secondo le ultime indiscrezioni, il debutto è previsto per la primavera.

Sebbene non ci siano dettagli ufficiali in merito alla data di presentazione, un nuovo report ha permesso di anticipare alcuni dettagli su una delle componenti principali di Huawei P70. In particolare, l’indiscrezione si è focalizzata sulla fotocamera principale del device e sulla sua vocazione fotografica di alto livello.

Il brand punta a realizzare un vero e proprio cameraphone in grado di scattare foto di altissima qualità. Per raggiungere questo obiettivo, sul device sarà equipaggiato un sensore principale OmniVision da 50MP.

Huawei P70 sarà un cameraphone eccezionale grazie alla presenza di un sensore principale OmniVision OV50H da 50 megapixel

Entrando maggiormente nello specifico, il modulo fotografico indicato dai leaker sarà un OmniVision OV50H con una dimensione del sensore di 1/1,3 pollici. I singoli pixel avranno un dimensione di 1,2μm, una caratteristica necessaria per catturare maggiori dettagli.

Si tratta di una scelta che conferma la volontà di offrire un’esperienza fotografica evoluta ai propri utenti. A supporto di questo sensore principale, troveremo altre due ottiche, sempre da 50 megapixel per costituire un trio di lenti di fascia alta.

Gli analisti ritengono che una delle due ottiche aggiuntive sarà un sensore ultra-wide da 50 megapixel. L’altro sensore, invece, sarà un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel in grado di raggiungere uno zoom ottico da 4x. Non è da escludere un’ottimizzazione software sviluppata appositamente per eleborare al meglio le immagini scattate.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il nuovo Huawei P70 sarà caratterizzato da un display da 6,7 pollici con profilo curvo su tutti i lati. Il pannello sarà un OLED realizzato da fornitori cinesi come BOE, CSOT, Visionox o Tianma. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma siamo certi che nuove informazioni arriveranno a breve.