Un recente reportage della CNBC ha sollevato importanti questioni riguardo al settore dell’intelligenza artificiale (IA) all’interno delle principali aziende tecnologiche e non solo.

La frenetica corsa allo sviluppo di nuovi servizi di IA sembra aver raggiunto ritmi sempre più serrati, alimentando quella che potremmo definire “sindrome da inseguimento ad OpenAI“. Gran parte del lavoro sembra essere finalizzato più a impressionare gli investitori che a creare soluzioni effettivamente utili. Inoltre, si nota un crescente disinteresse per le conseguenze ambientali e per la privacy delle persone.

La corsa all’oro ai tempi dell’IA

Questo stato di cose sta mettendo sotto forte pressione gli sviluppatori, con un numero sempre maggiore di segnalazioni di “burnout” nel settore. Un esempio eloquente è rappresentato da un ingegnere di Amazon che ha dovuto abbandonare i suoi piani personali per consegnare un progetto all’ultimo minuto.

La corsa alla velocità sembra prevalere sulla qualità del lavoro, con aziende come Microsoft e Google accusate di effettuare lanci frettolosi senza valutare appieno le conseguenze. Ma non solo le grandi aziende sono coinvolte. Anche i dipendenti delle piccole agenzie governative si sentono sotto pressione, costretti a utilizzare strumenti e soluzioni che non ritengono adeguati.

Il termine “intelligenza artificiale” sembra essere diventato una sorta di amuleto magico, capace di attrarre finanziamenti senza una reale considerazione per l’efficacia dei progetti proposti. Inoltre, la cultura del lavoro incessante negli Stati Uniti, specialmente nella Silicon Valley, contribuisce ad aggravare ulteriormente la situazione.

Rallentare per un presente più sostenibile

Mentre sarebbe auspicabile un progresso ordinato nel campo dell’IA, è evidente che i cambiamenti attuali stanno causando seri disagi. Correggere questa rotta richiederà tempo e sforzi da parte dell’intero settore per garantire un ambiente di lavoro più sostenibile e una maggiore attenzione ai rischi e alle implicazioni delle soluzioni IA proposte, al fine di preservare non solo l’efficacia e l’innovazione, ma anche il benessere degli operatori del settore e la sicurezza dell’intera società.