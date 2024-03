Ogni giorno si parla di tante novità su WhatsApp e questa volta il discorso riguarda il supporto. A quanto pare durante la giornata di ieri, 29 febbraio 2024, sono stati tanti i dispositivi che hanno abbandonato ufficialmente la compatibilità con il celebre servizio di messaggistica. All’interno della pagina di supporto ufficiale che WhatsApp usa per indicare i telefoni adatti al suo utilizzo, sono cambiate diverse cose. Ad essere estromessi infatti sono stati molti smartphone appartenenti sia alla piattaforma Android che a quella iOS di Apple.

Il team di Mark Zuckerberg ci ha tenuto a precisare la situazione chiarendo che al momento il supporto è dedicato solo ed esclusivamente a quei prodotti che si basano sul sistema operativo Android 5.0 o sulle versioni successive e sui dispositivi che hanno almeno iOS 12.

WhatsApp abbandona ufficialmente alcuni smartphone Android ed iOS, ecco la lista dei prodotti

È ufficialmente addio da parte di WhatsApp a tutti quei prodotti Android che fanno parte della serie 4.0 KitKat. Tra questi ci sono alcuni nomi illustri che appartengono al mondo Samsung, LG ma anche a Huawei e Sony. Ecco la lista:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Lucid 2

LG Enlighten

HTC Desire 500

Sony Xperia M

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Per quanto concerne invece iOS, il mondo Apple vede scomparire dai radar di WhatsApp il supporto per cui prodotti fermi al sistema operativo iOS 11. Si tratta pertanto degli iPhone 6, 6S, 6S Plus e SE. Questi si aggiungono dunque all’iPhone 5 e all’iPhone 5C.