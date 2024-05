CoopVoce Evo 30: la nuova offerta in SCONTO fino al 22 maggio

CoopVoce è uno dei gestori telefonici per eccellenza, conosciuto nel mercato italiano per le sue meravigliose offerte convenienti che danno del filo da torcere agli altri operatori. Il gestore virtuale ha ora lanciato la versione SCONTATA della sua famosa tariffa Evo 30 per un periodo limitato che scade il 22 Maggio 2024.

La promozione CoopVoce Evo 30 è ora a 5,90 euro al mese, invece che a 6,90 euro. Chi decidere di sottoscrivere tale offerta avrà a disposizione una serie di vantaggi fantastici, oltre lo sconto già indicato. Nella tariffa sono infatti inclusi minuti di chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o nazionale, così da poter telefonare chiunque restando attaccati al telefono per ore ed ore invece di inviare lunghi vocali su WhatsApp che nessuno sopporta. Sono anche disponibili ben 1000 SMS che possono sempre essere utili quando non c’è linea internet in zona e 30 Giga di dati per la navigazione.

Voglio attivare la promo CoopVoce, come faccio?

L’offerta è disponibile esclusivamente per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero. Per i già clienti, invece, se particolarmente interessati, possono richiedere il cambio tariffa. Per attivare la promo CoopVoce si può usare ii metodo online, dove la SIM verrà spedita direttamente a casa. Il costo richiesto iniziale è di 10 euro e, oltre ad esse, va pagato un mese in anticipo. In vantaggio non ci sono costi per l’attivazione o per la spedizione.

L’attivazione può essere anche fatta in store, in un negozio Coop o tramite prenotazione online con ritiro in punto vendita. Qui il costo della nuova SIM è di 10 euro dove si avranno 5 euro di traffico incluso. Anche in tal cado c’è bisogno di una prima ricarica minima per il primo mese anticipato dell’offerta. L’offerta CoopVoce può essere attivata anche tramite l’acquisto di una Self SIM presso i punti vendita Coop aderenti al costo di 9,90 euro.

Ricordiamo che l’offerta è attivabile solo per alcune settimane. Se crediate sia la promo che fa per voi, non cincischiate e correte a sottoscrivere la tariffa CoopVoce eccezionalmente in sconto, vi basta solo andare sul sito web del gestore.