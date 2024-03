CoopVoce, la nuova PROMO ha 200 GIGA gratis per tutti

All’interno della EVO 200 di CoopVoce non manca veramente niente a partire dalle telefonate, passando per gli SMS e terminando con i giga. Il prezzo è una vera sorpresa dal momento che batte di gran lunga quello delle aziende concorrenti: la promo di CoopVoce costa solo 7,90 € al mese e per sempre.

Un gestore come CoopVoce in questo momento è il meglio che ci sia. Sul suo sito ufficiale è disponibile una promo con tutto incluso e per un prezzo super.

CoopVoce batte tutti gli altri gestori con la sua EVO 200, ecco i dettagli

Chiunque si stesse interrogando su cosa ci sia all’interno della promo EVO 200, deve sapere che non manca nulla. Ci sono innanzitutto minuti senza limiti per telefonare chiunque in giro per l’Italia e per l’Europa, con anche 1000 SMS da inviare a qualsiasi numerazione. Per quanto concerne la connessione al web, ecco 200 giga in rete 4G.

Il grande vantaggio di questa offerta, disponibile ormai da qualche settimana, è certamente quello di non disporre di alcun costo di attivazione, il quale infatti sarà gratuito. L’unico costo da pagare pertanto sarà solo quello mensile. In più, CoopVoce garantisce il primo mese totalmente gratis, per cui il primo pagamento partirà dopo i primi 30 giorni trascorsi con il gestore.

Per chiunque volesse accelerare la portabilità del suo numero, basta solo scegliere una nuova scheda virtuale, o meglio quella che tutti conoscono con il nome di eSIM. Essendo un prodotto appunto virtuale e dunque da installare all’interno dello smartphone in maniera maniera non fisica, sarà fin da subito disponibile.

La scelta ovviamente adesso sta solo agli utenti, che recandosi sul sito ufficiale potranno decidere di sottoscrivere una delle migliori offerte di sempre. Ricordiamo che il tempo sta per scadere siccome l’offerta è disponibile fino al prossimo 6 marzo 2024. Dopo questa, ne arriveranno delle altre ma difficilmente avranno tutti questi contenuti disponibili.