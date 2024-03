Un’imponente operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato alla luce un sequestro senza precedenti ai danni di TIM, il principale operatore telefonico italiano. L’accusa? La presunta attivazione non richiesta di una serie di servizi a valore aggiunto (VAS) tra il 2017 e il 2018.

La cifra coinvolta raggiunge la somma impressionante di quasi 249 milioni di Euro.

Oltre all’azienda telecomunicazioni, anche quattro società produttrici di contenuti, con sedi in città italiane e all’estero, sono finite nel mirino delle Fiamme Gialle.

L’indagine, coordinata da Francesco Cajani, si inserisce in un contesto già segnato da precedenti scandali nel settore delle telecomunicazioni.

Ciò ricorda un’analoga situazione che coinvolse l’operatore WindTre qualche anno fa, culminata con il sequestro di 21 milioni di Euro.

Più di 20 indagati tra cui ex dipendenti TIM

La procura milanese ha dichiarato che i soggetti coinvolti, tra cui alcuni ex dipendenti di TIM, avrebbero tratto benefici finanziari dalle attività illecite, manipolando le SIM degli utenti per ottenere profitti dai servizi non richiesti.

In linea generale, più di 20 persone sono coinvolte nell’indagine, e dovranno rispondere di frode informatica.

Dal canto suo, TIM si è dichiarata sorpresa dalla richiesta di sequestro, affermando di aver adottato misure adeguate per proteggere i propri clienti e procedendo con il rimborso delle somme sottratte tra il 2019 e il 2020.

La compagnia ha anche precisato che la richiesta di sequestro giunge oltre cinque anni dopo i fatti contestati, e ha annunciato la propria intenzione di chiarire comunque ogni aspetto della vicenda al più presto.

Prospettive future

L’indagine in corso solleva interrogativi sulla trasparenza e l’integrità delle pratiche commerciali nel settore delle telecomunicazioni in Italia.

Il caso di TIM rappresenta un ulteriore segnale dell’importanza di una rigorosa vigilanza da parte delle autorità competenti per garantire la tutela dei consumatori e l’equità nel mercato delle telecomunicazioni.

Resta ora da vedere come si svilupperanno gli sviluppi futuri di questa vicenda e se porterà a cambiamenti significativi nel modo in cui le aziende telefoniche operano e interagiscono con i propri clienti.