Conto PROSCIUGATO per migliaia di italiani con questa TRUFFA

Come si può vedere in basso, c’è un paragrafo molto esplicativo: sta girando una nuova truffa riguardo ad un sito di incontri.

Molti utenti si sono ritrovati a ricevere un messaggio molto particolare che sembra invitarli ad iscriversi ad un sito di incontri per continuare a conoscere quella ragazza che li ha contattati in privato con tanto di foto.

La nuova truffa che si nasconde nel messaggio: fate attenzione a questo testo

“Ciao,

Mi chiamo Lorene e sono sposata. Ma oggi ho deciso di oltrepassare i limiti e scriverti.

L’idea di comunicare segretamente con uno sconosciuto mi ha attratto per aggiungere

pepe alla mia vita. Mio marito non riesce a soddisfare i miei desideri, e sto cercando

nuove forme di piacere. Amo sperimentare e sogno di fare sesso virtuale. Le mie foto

che ho allegato ti regaleranno molta eccitazione. Ti piacciono?

Ho anche dei video in cui mi coccolo, ma vorrei farlo con te in camera. Spero che il tuo

membro sia diventato molto duro e che tu non possa resistere e mi scriva subito.

Al momento sono sola e possiamo facilmente sentirci tramite Skype. Il mio login e il contatto tramite il mio profilo: Siren’sSorcery

Lorene”

Questo è il testo che sta mettendo in difficoltà tantissime persone ultimamente, siccome sembra essere molto difficile da decifrare. Qualcuno che non è molto avvezzo al web, potrebbe cascarci senza troppi problemi visto che il testo è invitante e sembra portare alla conoscenza di una donna peraltro su un sito di incontri finalizzato ad altro.

Bisogna stare attenti e valutare innanzitutto l’indirizzo e-mail mittente, molto spesso fatto di lettere e numeri a caso. Chiaramente nessun sito di incontri permette ai suoi utenti di inviare delle e-mail al pubblico non iscritto ed è questo già un indicatore. State molto attenti perché potrebbero scomparire anche dei soldi dal vostro conto.