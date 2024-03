TIM, IMPROVVISO aumento fino a 2,49 EURO delle offerte

A partire dal prossimo 5 aprile 2024 TIM aumenterà il prezzo di alcune offerte mobili e fisse fino a 2,49 € in più. La comunicazione è arrivata proprio ieri da parte dell’operatore italiano che per esigenze economiche dovute al cambiamento delle condizioni di mercato ha scelto di imporre questa rimodulazione. L’aumento andrà da 0,99 a 2,49 € in più ogni mese.

Gli utenti devono sapere però che c’è una sorta di regalo per alleggerire il tutto. A quanto pare infatti TIM concede a tutti l’opportunità di arricchire il proprio piano fin da subito senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quello previsto dall’aumento. Si possono avere infatti 50 giga di traffico dati in più ogni mese con un messaggio da mandare al numero 40916 e includendo il testo “50GIGA ON“.

Si può scegliere anche di attivare il 5G sempre con la stessa modalità ma scrivendo nel messaggio “5G ON“.

TIM aumenta i prezzi: ecco come recedere senza pagare nulla

Le norme prevedono, secondo quanto descritto all’interno dell’articolo 98-septies decies, comma 5, del Codice delle Comunicazione Elettroniche, che il cliente può avere modo di cessare il suo rapporto e quindi recedere il contratto, passando ad un altro operatore o chiudendo totalmente la linea senza alcun tipo di penale o costo dovuto per la disattivazione. La comunicazione deve avvenire entro il 5 maggio 2024 tramite alcune modalità. È possibile esercitare il diritto di recesso in diversi modi: