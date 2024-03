L’operatore telefonico virtuale CoopVoce si appresta a stupire nuovamente con una nuova super offerta. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, l’operatore annuncerà ufficialmente una nuova offerta di rete mobile a basso costo, ovvero la nuova offerta CoopVoce Evo 10. Ci troveremo di fronte ad un’offerta davvero conveniente visto il suo prezzo piuttosto basso di soli 4,90 euro al mese.

L’operatore virtuale CoopVoce sta per annunciare la nuova offerta CoopVoce Evo 10

Gli utenti saranno sorpresi ancora una volta dal noto operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso dei prossimi giorni sarà resa disponibile una nuova offerta di rete mobile. Si tratta in particolare di CoopVoce Evo 10, un’offerta estremamente conveniente. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà infatti di appena 4,90 euro al mese.

Nello specifico, nel bundle dell’offerta saranno inclusi fino a 10 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri. L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione soltanto per un breve periodo di tempo. Gli utenti potranno infatti attivare questa offerta soltanto dal 7 marzo 2024 fino al prossimo 3 aprile 2024.

Gli utenti avranno quindi a disposizione circa un mese per poterla attivare. CoopVoce Evo 10, però, sarà attivabile solo online da chi è già cliente dell’operatore e anche dai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tuttavia, l’offerta non sarà attivabile dai nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero.

Insomma, anche questa volta l’operatore telefonico virtuale stupirà gli utenti con questa sua nuova offerta mobile a basso costo. Ricordiamo comunque che, per chi ha bisogno di una maggiore quantità di giga per navigare, sono disponibili tante altre offerte mobile super interessanti sempre di CoopVoce e con una quantità di traffico dati per navigare decisamente maggiore. Vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le offerte disponibili.