Negli ultimi anni il settore delle comunicazioni, come molti altri, ha subito una crisi che ha portato molti operatori telefonici a rivedere i loro piani tariffari e a procedere con delle rimodulazioni dei contratti.

Molti operatori telefonici tradizionali hanno scelto la via delle rimodulazioni, con degli aumenti di qualche euro su alcune promozioni sia per rete fissa che mobile, con l’aggiunta di alcuni servizi come qualche gigabyte in più oppure la possibilità di utilizzare il 5G.

Ad esempio, il gestore telefonico più famoso in Italia, TIM ha deciso di aumentare il costo di alcune delle sue tariffe a causa di esigenze economiche dovute agli investimenti e ai mutamenti del mercato.

Proprio qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’aumento di alcune promozioni delle rete mobile di TIM, mentre adesso vi annunciamo che gli aumenti riguarderanno anche alcune delle tariffe per la rete fissa.

TIM, continuano le rimodulazioni anche sulla rete fissa

Gli aumenti, come già comunicato per la rete mobile, interesseranno solo alcuni piani tariffari e verranno comunicati ai destinatari tramite e-mail, SMS o un avviso in fattura. Attualmente non si ha ancora a disposizione un elenco delle tariffe che saranno coinvolte in questi aumenti.

Si tratta di piccoli incrementi che oscillano tra i 2 e i 2,99 euro al mese e che saranno validi a partire dal 1 Aprile del 2024.

Ovviamente i clienti avranno la possibilità di rescindere il contratto e passare a un altro operatore telefonico in qualsiasi momento, fino al 30 Aprile del 2024 e senza pagare nessun tipo di penale.

La rescissione del contratto, che ricordiamo essere del tutto gratuita, può essere effettuata in qualsiasi momento recandosi in un centro TIM specializzato, oppure in tutta autonomia chiamando il numero per il servizio clienti dell’operatore, il 187, mediante l’invio di una raccomandata a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma), inviando una PEC o comodamente dalla propria applicazione MyTIM.