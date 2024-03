Dal mese di ottobre 2023, Milano ha introdotto nuove regole più severe per l’accesso alla sua Area C, la zona a traffico limitato nel centro della città.

L’obiettivo principale di queste misure è quello di ridurre l’afflusso di veicoli privati e promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, come il bike sharing e i mezzi pubblici.

Le tariffe di accesso all’Area C sono state aumentate significativamente. Con un costo di 7,50 euro per l’ingresso durante gli orari in cui le telecamere sono attive, mentre i residenti pagano 3 euro per ogni accesso. Questi prezzi più alti mirano a scoraggiare l’uso delle auto private all’interno del centro urbano, che è ben servito dai mezzi pubblici.

Milano: primi risultati delle nuove politiche di mobilità

Le nuove politiche di mobilità di Milano stanno cominciando a dare i primi risultati tangibili. Secondo un recente report dell’Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio (Amat), il numero di veicoli che entrano nell’Area C dal lunedì al venerdì è diminuito del 3,78% a gennaio 2024, Con una diminuzione del 3,16% il sabato.

Domenica, al contrario, c’è stato un aumento del 6,02%. Anche gli accessi all’Area B hanno registrato una diminuzione, confermando l’efficacia delle politiche adottate.

Parallelamente alla diminuzione del traffico privato, si è registrato un aumento significativo dell’utilizzo del trasporto pubblico, con un aumento del 5,4% nel complesso a gennaio 2024. In particolare, l’uso del trasporto pubblico è aumentato del 12,73% la domenica. Il bike sharing ha sperimentato un vero e proprio boom, con un impressionante aumento del 27,05%, forse favorito anche dalla disponibilità di nuove piste ciclabili in città.

Diminuzione di altri servizi di sharing

Mentre il bike sharing è in crescita, altri servizi di sharing come le auto in condivisione (-7,29%), gli scooter (-26,02%) e i monopattini (-30,98%) stanno invece registrando una diminuzione significativa. Evidenziando una preferenza crescente per forme alternative di mobilità.

Insomma, l’implementazione di politiche più rigorose per limitare l’accesso delle auto private al centro di Milano sta portando a cambiamenti significativi nei modelli di mobilità della città. Con un calo degli ingressi di veicoli privati e un aumento dell’utilizzo di mezzi alternativi come il trasporto pubblico e il bike sharing, Milano sta facendo progressi verso una mobilità più sostenibile e efficiente.