Dyson Airstrait: la piastra che funziona sui capelli bagnati

Dyson, nota per la sua costante ricerca di innovazione nel settore dei dispositivi per la cura della persona, ha recentemente annunciato un’importante novità per il mercato italiano, La Dyson Airstrait, una rivoluzionaria piastra per capelli diventa per noi disponibile e promette di trasformare l’esperienza di styling.

La Dyson ha sviluppato la Airstrait dopo sei anni di ricerca intensiva. La sua caratteristica distintiva è la capacità di funzionare sia su capelli asciutti che bagnati, consentendo una lisciatura accurata e naturale del capello in entrambe le condizioni.

Come funziona la Dyson Airstrait?

La Dyson Airstrait funziona grazie ad una tecnologia innovativa: la persona inserisce la ciocca di capelli tra due bracci, dai quali fuoriesce un flusso d’aria ad alta pressione angolata con precisione. Questo flusso d’aria va verso il basso e verso i capelli, asciugandoli e lisciandoli contemporaneamente, tutto con un unico strumento. La piastra utilizza due aperture da 1,5 mm posizionate lungo i bracci, attraverso le quali accelera e indirizza ad alta velocità il flusso d’aria verso il basso. I due getti d’aria, proiettati a 45°, convergono per formare un unico flusso che genera la forza necessaria per lisciare i capelli durante l’asciugatura.

Questo flusso d’aria direzionale aiuta ad allineare le ciocche di capelli, riducendo il bisogno di calore e preservando la naturale lucentezza della chioma. Inoltre, la tecnologia innovativa di Dyson Airstrait utilizza il motore Hyperdymium e il controllo intelligente del calore, con 16 misurazioni della temperatura al secondo, per evitare danni da calore estremo e proteggere i capelli.

La Dyson Airstrait ha già ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui il premio Best Invention 2023 del TIME negli Stati Uniti. Ora, la piastra è finalmente disponibile anche in Italia al prezzo di lancio di 499 euro sullo store ufficiale del produttore. Attraverso combinazione di tecnologia avanzata, design innovativo e prestazioni superiori, la Airstrait si è un’opzione di styling rivoluzionaria per coloro che cercano risultati professionali e protezione dei capelli.