Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al tanto atteso sistema IT-Wallet, segnando un importante passo avanti nella digitalizzazione del Paese. Con modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, il governo ha istituito ufficialmente il “Sistema di portafoglio digitale italiano”, noto come IT-Wallet pubblico. Questo rappresenta una soluzione intelligente per facilitare l’accesso sicuro e immediato ai documenti digitali essenziali.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessio Butti, ha annunciato su vari canali social l’istituzione del portafoglio digitale italiano attraverso il decreto PNRR.

Questo sistema consentirà ai cittadini un accesso rapido e sicuro ai propri documenti digitali, tra cui:

la Carta d’Identità;

Tessera Sanitaria;

Carta delle Disabilità Europa;

Patente;

Passaporto e persino le ricette mediche.

Wallet e l’ integrazione nell’app Io della PA

Una delle principali caratteristiche dell’IT-Wallet sarà la sua integrazione diretta nell’app Io della Pubblica Amministrazione (PA).

Questa mossa permetterà ai cittadini di accedere comodamente ai propri documenti digitali attraverso una piattaforma centralizzata. In questo modo le procedure burocratiche e l’efficienza dei servizi pubblici saranno migliorati e velocizzati.

Il piano di implementazione dell’IT-Wallet sarà realizzato in diverse fasi per garantire un’integrazione fluida e senza intoppi.

Infatti, si prevede che in estate avverrà l’integrazione della Patente, della Tessera Sanitaria e della Carta Europea delle Disabilità nel sistema. Mentre nei primi mesi del 2025 sarà possibile utilizzare i documenti digitali per effettuare operazioni e transazioni tramite l’app Io.

Benefici per i cittadini e le istituzioni

L’introduzione dell’IT-Wallet comporterà numerosi vantaggi sia per i cittadini che per le istituzioni.

I cittadini potranno godere di maggiore comodità e sicurezza nell’accesso ai propri documenti digitali, riducendo al contempo la necessità di conservare documenti cartacei.

potranno godere di nell’accesso ai propri documenti digitali, riducendo al contempo la necessità di conservare documenti cartacei. Le istituzioni pubbliche, d’altra parte, potranno migliorare l’efficienza dei propri servizi e ridurre i costi operativi attraverso la digitalizzazione dei processi.

L’approvazione del sistema IT-Wallet rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e la semplificazione dei servizi pubblici in Italia. Non ci resta altro che vedere come l’implementazione graduale del sistema si tradurrà in un miglioramento tangibile della vita quotidiana dei cittadini italiani.